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Долги россиян по потребкредитам выросли до двухлетнего максимума

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Объем просроченных потребительских кредитов россиян в августе вырос до максимума 2018 г., сообщил РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

По итогам августа портфель кредитов наличными, по которым платежи не вносились более 90 дней, составил 570,05 млрд руб. В категорию проблемных попали 79 600 кредитов на 27,31 млрд руб. Прирост показателя в августе стал максимальным с начала пандемии коронавируса: +5% против 2–3% ранее. Прирост плохих потребкредитов в июле 2020 г. составил 9,9 млрд руб., что, для сравнения, в 2,7 раза ниже.

Доля кредитов, по которым платежи не вносились более 90 дней, выросла до 12,1%, за месяц доля выросла на 0,4 п. п. По данным Национального бюро кредитных историй, объем не обслуживаемых потребкредитов в августе достиг 15,9%, рост на 0,4 п. п. по сравнению с июлем 2020 г. В августе объем просроченной задолженности, по данным ЦБ, увеличился на 3%, или 26 млрд руб.

Гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин пояснил, что с июля 2020 г. заканчиваются кредитные каникулы, предоставленные в период пандемии. Заемщики, которые не смогли за это время восстановить платежеспособность, начинают пропускать платежи. По мнению Лагуткина, пик просрочки по потребкредитам наступит в сентябре – октябре, когда у большинства клиентов закончатся кредитные каникулы. Рост просрочки ускорится за счет не восстановивших платежеспособность заемщиков, пояснил Лагуткин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных