Долги россиян по потребкредитам выросли до двухлетнего максимума
По итогам августа портфель кредитов наличными, по которым платежи не вносились более 90 дней, составил 570,05 млрд руб. В категорию проблемных попали 79 600 кредитов на 27,31 млрд руб. Прирост показателя в августе стал максимальным с начала пандемии коронавируса: +5% против 2–3% ранее. Прирост плохих потребкредитов в июле 2020 г. составил 9,9 млрд руб., что, для сравнения, в 2,7 раза ниже.
Доля кредитов, по которым платежи не вносились более 90 дней, выросла до 12,1%, за месяц доля выросла на 0,4 п. п. По данным Национального бюро кредитных историй, объем не обслуживаемых потребкредитов в августе достиг 15,9%, рост на 0,4 п. п. по сравнению с июлем 2020 г. В августе объем просроченной задолженности, по данным ЦБ, увеличился на 3%, или 26 млрд руб.
Гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин пояснил, что с июля 2020 г. заканчиваются кредитные каникулы, предоставленные в период пандемии. Заемщики, которые не смогли за это время восстановить платежеспособность, начинают пропускать платежи. По мнению Лагуткина, пик просрочки по потребкредитам наступит в сентябре – октябре, когда у большинства клиентов закончатся кредитные каникулы. Рост просрочки ускорится за счет не восстановивших платежеспособность заемщиков, пояснил Лагуткин.