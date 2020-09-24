Долги россиян по потребкредитам выросли до двухлетнего максимума

По итогам августа портфель кредитов наличными, по которым платежи не вносились более 90 дней, составил 570,05 млрд руб. В категорию проблемных попали 79 600 кредитов на 27,31 млрд руб. Прирост показателя в августе стал максимальным с начала пандемии коронавируса: +5% против 2–3% ранее. Прирост плохих потребкредитов в июле 2020 г. составил 9,9 млрд руб., что, для сравнения, в 2,7 раза ниже.