Россияне набрали кредитов как в прошлый кризис

В первые три месяца текущего года домашние хозяйства и нефинансовый сектор в России нарастили долги на рекордную сумму 6726 млрд руб., сообщил Банк России. Ранее похожий по масштабам скачок долговых обязательств наблюдался в конце 2014 г. параллельно с резким падением курса рубля. За три месяца с начала октября 2014 г. до 1 января 2015 г. они увеличились на 8781 млрд руб.