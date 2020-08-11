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Россияне набрали кредитов как в прошлый кризис

Потребители повторили рекорд кризисного 2014 года по росту долгов
Елена Ведерина
Накануне кризиса россияне набрали кредитов /Евгений Разумный / Ведомости

В первые три месяца текущего года домашние хозяйства и нефинансовый сектор в России нарастили долги на рекордную сумму 6726 млрд руб., сообщил Банк России. Ранее похожий по масштабам скачок долговых обязательств наблюдался в конце 2014 г. параллельно с резким падением курса рубля. За три месяца с начала октября 2014 г. до 1 января 2015 г. они увеличились на 8781 млрд руб.

Основной объем прироста долгов (почти на 6 трлн руб.) в I квартале обеспечил нефинансовый сектор: с 58,7 трлн руб. в начале года до 64,6 трлн руб. к апрелю. Домохозяйства нарастили долги почти на триллион – с 19,6 трлн до 20,5 трлн руб., но и этот рост выглядит внушительно на фоне предыдущих периодов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных