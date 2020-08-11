Россияне набрали кредитов как в прошлый кризис

Россияне набрали кредитов как в прошлый кризисПотребители повторили рекорд кризисного 2014 года по росту долгов
В первые три месяца текущего года домашние хозяйства и нефинансовый сектор в России нарастили долги на рекордную сумму 6726 млрд руб., сообщил Банк России. Ранее похожий по масштабам скачок долговых обязательств наблюдался в конце 2014 г. параллельно с резким падением курса рубля. За три месяца с начала октября 2014 г. до 1 января 2015 г. они увеличились на 8781 млрд руб.
Основной объем прироста долгов (почти на 6 трлн руб.) в I квартале обеспечил нефинансовый сектор: с 58,7 трлн руб. в начале года до 64,6 трлн руб. к апрелю. Домохозяйства нарастили долги почти на триллион – с 19,6 трлн до 20,5 трлн руб., но и этот рост выглядит внушительно на фоне предыдущих периодов.
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