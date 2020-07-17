Ответственнее всего к новым кредитам относятся россияне с финансовыми проблемами

Ответственнее всего к новым кредитам относятся россияне с финансовыми проблемамиК такому выводу пришли аналитики Национального бюро кредитных историй
Во II квартале российские банки выдали 1,4 млн новых кредитных карт – в 2 раза меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, подсчитали аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ). «На фоне карантинных мероприятий и экономических последствий коронавирусной пандемии банки стали все сильнее ужесточать свои кредитные политики», – объясняет генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
Банки стали более тщательно подходить к подбору заемщиков, обращая больше внимания на долговую нагрузку и персональный кредитный рейтинг. Однако опасения аналитиков насчет роста непогашенных кредитов не оправдались: как показала практика, россияне с неустойчивым финансовым положением во время эпидемии более осмотрительно подходили к выбору кредитов и сокращали свои покупки. «Об этом свидетельствует и статистика заявок на получение новых кредитных карт: в июне их количество составило лишь 69% от уровня докарантинного марта», – говорит Викулин.
По итогам полугодия падение выдачи новых кредитных карт в целом по России оказалось умеренным: банки выдали 3,98 млн шт., что всего на 26,5% меньше аналогичного периода 2019 г. Однако в регионах с наибольшим числом случаев заражения COVID-19 снижение было сильнее: в Москве во II квартале – на 61%, в Московской области – на 58,1%, в Санкт-Петербурге – на 52,7%.