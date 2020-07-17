Ответственнее всего к новым кредитам относятся россияне с финансовыми проблемами

Банки стали более тщательно подходить к подбору заемщиков, обращая больше внимания на долговую нагрузку и персональный кредитный рейтинг. Однако опасения аналитиков насчет роста непогашенных кредитов не оправдались: как показала практика, россияне с неустойчивым финансовым положением во время эпидемии более осмотрительно подходили к выбору кредитов и сокращали свои покупки. «Об этом свидетельствует и статистика заявок на получение новых кредитных карт: в июне их количество составило лишь 69% от уровня докарантинного марта», – говорит Викулин.