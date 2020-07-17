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Ответственнее всего к новым кредитам относятся россияне с финансовыми проблемами

К такому выводу пришли аналитики Национального бюро кредитных историй
Александра Кошкина
Максим Стулов / Ведомости

Во II квартале российские банки выдали 1,4 млн новых кредитных карт – в 2 раза меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, подсчитали аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ). «На фоне карантинных мероприятий и экономических последствий коронавирусной пандемии банки стали все сильнее ужесточать свои кредитные политики», – объясняет генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Банки стали более тщательно подходить к подбору заемщиков, обращая больше внимания на долговую нагрузку и персональный кредитный рейтинг. Однако опасения аналитиков насчет роста непогашенных кредитов не оправдались: как показала практика, россияне с неустойчивым финансовым положением во время эпидемии более осмотрительно подходили к выбору кредитов и сокращали свои покупки. «Об этом свидетельствует и статистика заявок на получение новых кредитных карт: в июне их количество составило лишь 69% от уровня докарантинного марта», – говорит Викулин.

По итогам полугодия падение выдачи новых кредитных карт в целом по России оказалось умеренным: банки выдали 3,98 млн шт., что всего на 26,5% меньше аналогичного периода 2019 г. Однако в регионах с наибольшим числом случаев заражения COVID-19 снижение было сильнее: в Москве во II квартале – на 61%, в Московской области – на 58,1%, в Санкт-Петербурге – на 52,7%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных