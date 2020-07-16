Россияне вернулись в магазины

Россияне вернулись в магазиныПокупки гаджетов, бытовой техники, одежды и обуви в России резко выросли, а лекарств и алкоголя упали. Но скоро посткарантинный потребительский бум завершится
После трех месяцев экономии россияне вновь стали тратить деньги в магазинах. В лидерах спроса компьютеры, бытовая техника, одежда и обувь. При этом продажи лекарств и алкоголя, на которые резко подскочил спрос в период карантина, заметно снизились, выяснил Сбербанк.
«В начале месяца был зафиксирован выраженный всплеск трат. В результате на протяжении всей первой половины июля потребление держится на уровне 2019 г.», – отмечается в исследовании лаборатории Сбербанка по анализу и обработке больших данных «Сберданные».
Одной из главных причин покупательской активности россиян аналитики «Сбера» считают получение социальных выплат в первых числах июля. Как результат, за неделю с 6 по 12 июля прирост трат в непродовольственных категориях составил 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сильнее всего выросли покупки товаров из категории «компьютеры и ПО» (+71,1%). Далее идут «универсальные магазины» (+28,1% г/г), «бытовая техника и электроника» (+27,0% г/г), а также «одежда, обувь и аксессуары» (+14,1% г/г).
При этом зафиксировано снижение спроса на лекарства и медицинские товары (-5,4% год к году), а также алкоголь (-2,2%). В исследовании для сравнения приводятся данные за апрель, когда рост потребления в категории «траты в винных магазинах» составлял 18,5%, в мае – 21,9%.