Россияне вернулись в магазины

Одной из главных причин покупательской активности россиян аналитики «Сбера» считают получение социальных выплат в первых числах июля. Как результат, за неделю с 6 по 12 июля прирост трат в непродовольственных категориях составил 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сильнее всего выросли покупки товаров из категории «компьютеры и ПО» (+71,1%). Далее идут «универсальные магазины» (+28,1% г/г), «бытовая техника и электроника» (+27,0% г/г), а также «одежда, обувь и аксессуары» (+14,1% г/г).