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Россияне вернулись в магазины

Покупки гаджетов, бытовой техники, одежды и обуви в России резко выросли, а лекарств и алкоголя упали. Но скоро посткарантинный потребительский бум завершится
Екатерина Шохина
После окончания карантинных мер пришли за покупками те, кто не успел изменить свои потребительские привычки, не перешел на онлайн-покупки и решил дождаться возобновления работы офлайн-магазинов /Mladen ANTONOV / AFP

После трех месяцев экономии россияне вновь стали тратить деньги в магазинах. В лидерах спроса компьютеры, бытовая техника, одежда и обувь. При этом продажи лекарств и алкоголя, на которые резко подскочил спрос в период карантина, заметно снизились, выяснил Сбербанк.

«В начале месяца был зафиксирован выраженный всплеск трат. В результате на протяжении всей первой половины июля потребление держится на уровне 2019 г.», – отмечается в исследовании лаборатории Сбербанка по анализу и обработке больших данных «Сберданные».

Одной из главных причин покупательской активности россиян аналитики «Сбера» считают получение социальных выплат в первых числах июля. Как результат, за неделю с 6 по 12 июля прирост трат в непродовольственных категориях составил 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сильнее всего выросли покупки товаров из категории «компьютеры и ПО» (+71,1%). Далее идут «универсальные магазины» (+28,1% г/г), «бытовая техника и электроника» (+27,0% г/г), а также «одежда, обувь и аксессуары» (+14,1% г/г).

При этом зафиксировано снижение спроса на лекарства и медицинские товары (-5,4% год к году), а также алкоголь (-2,2%). В исследовании для сравнения приводятся данные за апрель, когда рост потребления в категории «траты в винных магазинах» составлял 18,5%, в мае – 21,9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных