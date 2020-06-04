Россияне стали чаще покупать водку в большой таре

В апреле 2020 г. потребители приобрели водки в упаковке свыше 1 л на 19% больше, чем в апреле 2019 г. До этого спрос на такую фасовку сокращался: с марта 2019 г. по апрель 2020 г. ее продажи в упаковке более 1 л сократились на 26%. Продажи виски в таре 1–2 л увеличились на 52%, тогда как в среднем по году они сократились на 5%, по оценке Nielsen.