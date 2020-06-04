Россияне стали чаще покупать водку в большой таре

Россияне стали чаще покупать водку в большой тареПотребовалось создать запасы на время самоизоляции
Россияне во время самоизоляции нарастили покупку алкоголя в большой таре, выяснила исследовательская компания Nielsen (ее данные учитывают продажи в городах с населением от 10 000 человек).
В апреле 2020 г. потребители приобрели водки в упаковке свыше 1 л на 19% больше, чем в апреле 2019 г. До этого спрос на такую фасовку сокращался: с марта 2019 г. по апрель 2020 г. ее продажи в упаковке более 1 л сократились на 26%. Продажи виски в таре 1–2 л увеличились на 52%, тогда как в среднем по году они сократились на 5%, по оценке Nielsen.
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