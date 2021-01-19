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Банки одобрили минимальное за три года число заявок на кредиты в 2020 году

Ведомости

Банки в России в 2020 г. одобрили 33,9% заявок на розничные кредиты, сообщил РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Показатель 2020 г. снизился на 3 п.п. по сравнению с 2019 г. и стал минимальным за три года, отметило издание.

По данным аналитиков, самый заметный рост отказов зафиксирован по автокредитам — на 5,5 п.п. до 62% отказов. Показатель одобренных заявок на необеспеченные кредиты и кредитные карты упал до 31,2%.

Чаще всего банки одобряли заявки на ипотеку: в 2020 году были одобрены 71,3% заявок, показатель вырос по сравнению с предыдущими годами. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков пояснил, что уровень одобрения ипотеки стал рекордно высоким за последние четыре года. По его мнению, это связано, прежде всего, с введением льготной ипотеке под 6,5% годовых. Волков отметил, что льготная программа стимулировала выход на рынок в основном платежеспособных заемщиков.

Льготная ипотечная программа, позволяющая приобрести жилье в новостройке стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и до 6 млн руб. в других регионах страны, заработала в России в середине апреля 2020 г. как мера поддержки населения и строительной отрасли на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что программа будет действовать до 1 ноября 2020 г., однако в конце октября ее продлили до 1 июля 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных