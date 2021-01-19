Банки одобрили минимальное за три года число заявок на кредиты в 2020 году
По данным аналитиков, самый заметный рост отказов зафиксирован по автокредитам — на 5,5 п.п. до 62% отказов. Показатель одобренных заявок на необеспеченные кредиты и кредитные карты упал до 31,2%.
Чаще всего банки одобряли заявки на ипотеку: в 2020 году были одобрены 71,3% заявок, показатель вырос по сравнению с предыдущими годами. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков пояснил, что уровень одобрения ипотеки стал рекордно высоким за последние четыре года. По его мнению, это связано, прежде всего, с введением льготной ипотеке под 6,5% годовых. Волков отметил, что льготная программа стимулировала выход на рынок в основном платежеспособных заемщиков.
Льготная ипотечная программа, позволяющая приобрести жилье в новостройке стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и до 6 млн руб. в других регионах страны, заработала в России в середине апреля 2020 г. как мера поддержки населения и строительной отрасли на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что программа будет действовать до 1 ноября 2020 г., однако в конце октября ее продлили до 1 июля 2021 г.