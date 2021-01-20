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Объем выдачи потребкредитов в России сократился на четверть

Ведомости

В 2020 г. российские банки выдали 14,57 млн потребительских кредитов, что более чем на четверть меньше по сравнению с 2019 г., говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«В 2020 году было выдано 14,57 млн потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров), что на 25,9% меньше по сравнению с 2019 годом (19,68 млн. ед.)» — сообщили аналитики.

Сильнее всего объем выдачи потребкредитов в прошлом году упал в апреле на фоне действия режима нерабочих дней, введенного из-за пандемии коронавируса. Тогда граждане получили порядка 660 тыс. займов при том, что в аналогичный месяц 2019 г. показатель составил 1,59 млн.

Больше всего кредитов в 2020 г. было выдано в декабре — 1,47 млн. Однако это значительно меньше, чем в тот же месяц годом ранее, когда объем был почти на четверть больше — 1,96 млн.

Отрицательная динамика в сфере потребительского кредитования наблюдалась во всех регионах России. Самое сильное снижение (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) отмечено в Ставропольском крае (-32,7%), Тюменской (-30,6%) и Ростовской (-29,5%) областях, а также в Приморском (-29,4%) и Алтайском (-28,8%) краях.

Наименьшее падение зафиксировано в Москве (-21,2%), Белгородской области (-23,8%), Санкт-Петербурге (-24%), Московской (-24,1%) и Тульской областях (-24,2%).

Больше всего кредитов за год получили жители Москвы и Подмосковья — 711,2 тыс. и 632,5 тыс. соответственно. В топ-5 вошли также Краснодарский край (553,8 тыс.), Республика Башкортостан (502 тыс.) и Свердловская область (478,8 тыс.).

Ранее по теме: Банки одобрили минимальное за три года число заявок на кредиты в 2020 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных