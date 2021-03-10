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Перспектива введения санкций отпугнула нерезидентов от ОФЗ

Банк России называет нынешнюю страновую концентрацию российского госдолга уязвимой
Александр Лесных
Основной объем ОФЗ принадлежит «банковским конгломератам», выяснил Банк России /Андрей Гордеев / Ведомости

По данным Банка России, доля иностранных держателей российского госдолга на начало 2021 г. составила 23,3%, снизившись за прошлый год на 8,9%. Регулятор отмечает, что даже в нынешнем виде страновая концентрация иностранных держателей ОФЗ (наибольшая доля принадлежит инвесторам, покупающим госдолг через компании из Великобритании и США – по 6,9% на страну) может способствовать уязвимости долгового рынка России к геополитическим рискам. По мнению экспертов, бумаги, которые сбрасывают нерезиденты, придется выкупать российским госбанкам.

Экономист банка «Центрокредит» Евгений Суворов отмечает, что сокращение интереса иностранных инвесторов к российскому госдолгу связано в первую очередь с вероятностью введения очередных западных санкций: в этих условиях риск для нерезидентов слишком велик, особенно учитывая небольшой потенциал роста длинных бумаг. Напомним, на прошлой неделе Bloomberg сообщило, что США и Великобритания обсуждают возможность введения дополнительных санкций против России вплоть до запрета на покупку российского государственного долга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных