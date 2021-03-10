Перспектива введения санкций отпугнула нерезидентов от ОФЗ

По данным Банка России, доля иностранных держателей российского госдолга на начало 2021 г. составила 23,3%, снизившись за прошлый год на 8,9%. Регулятор отмечает, что даже в нынешнем виде страновая концентрация иностранных держателей ОФЗ (наибольшая доля принадлежит инвесторам, покупающим госдолг через компании из Великобритании и США – по 6,9% на страну) может способствовать уязвимости долгового рынка России к геополитическим рискам. По мнению экспертов, бумаги, которые сбрасывают нерезиденты, придется выкупать российским госбанкам.