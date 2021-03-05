ОФЗ дорожают на слухах о планах Минфина сократить объем заимствований

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. «На торгах в четверг мы видим, что индекс гособлигаций растет на 0,5%, а в это же время индекс корпоративных облигаций торгуется в нуле, – отмечает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. – Подобное расхождение действительно можно отчасти списать на фактор ожиданий снижения предложения ОФЗ со стороны Минфина».