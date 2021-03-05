ОФЗ дорожают на слухах о планах Минфина сократить объем заимствований

ОФЗ дорожают на слухах о планах Минфина сократить объем заимствованийНо это не единственная причина, указывают эксперты
В четверг долговые бумаги правительства обновили двухнедельный максимум: индекс RGBI подскочил на 0,52% и достиг отметки 149,05. Эксперты считают, что частично это произошло из-за слухов о планах правительства сократить программу заимствований на 500 млрд руб.
Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. «На торгах в четверг мы видим, что индекс гособлигаций растет на 0,5%, а в это же время индекс корпоративных облигаций торгуется в нуле, – отмечает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. – Подобное расхождение действительно можно отчасти списать на фактор ожиданий снижения предложения ОФЗ со стороны Минфина».
Минфин планировал до конца года продать ОФЗ на 3,7 трлн руб. Но, поскольку российская экономика начинает восстанавливаться, необходимость в этом снижается. Кроме того, по данным Bloomberg, у правительства еще осталось около 450 млрд руб. с прошлого года, которыми можно покрыть дефицит бюджета.