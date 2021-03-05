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ОФЗ дорожают на слухах о планах Минфина сократить объем заимствований

Но это не единственная причина, указывают эксперты
Александра Кошкина
Минфин (на фото министр финансов Антон Силуанов) не хочет занимать /Евгений Разумный / Ведомости

В четверг долговые бумаги правительства обновили двухнедельный максимум: индекс RGBI подскочил на 0,52% и достиг отметки 149,05. Эксперты считают, что частично это произошло из-за слухов о планах правительства сократить программу заимствований на 500 млрд руб.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. «На торгах в четверг мы видим, что индекс гособлигаций растет на 0,5%, а в это же время индекс корпоративных облигаций торгуется в нуле, – отмечает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. – Подобное расхождение действительно можно отчасти списать на фактор ожиданий снижения предложения ОФЗ со стороны Минфина».

Минфин планировал до конца года продать ОФЗ на 3,7 трлн руб. Но, поскольку российская экономика начинает восстанавливаться, необходимость в этом снижается. Кроме того, по данным Bloomberg, у правительства еще осталось около 450 млрд руб. с прошлого года, которыми можно покрыть дефицит бюджета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных