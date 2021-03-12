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К программе льготного кредитования ФОТ 3.0 появились вопросы

Бизнес жалуется на банки, а те ждут разъяснений ЦБ
Елена Ведерина
По данным Минэкономразвития, уже в первые дни действия ФОТ 3.0 банки приняли заявки на сумму более 30 млрд руб., что свидетельствует об огромном интересе к программе /Максим Стулов / Ведомости

Запущенная на днях программа льготного кредитования бизнеса ФОТ 3.0 стала серьезной надеждой на помощь в период кризиса для самых пострадавших от пандемии отраслей. Однако и у самих предпринимателей, и у банков есть к ней ряд серьезных вопросов. Все они были озвучены на тематическом совещании, проведенном на площадке Минэкономразвития с участием представителей банков и бизнеса.

Программа ФОТ 3.0 является продолжением программы ФОТ 2.0 и запущена как вспомогательный инструмент для сохранения рабочих мест в самых пострадавших в период кризиса отраслях. Соответственно, ее участниками смогут стать только те предприниматели, кто уже получал займы по программе ФОТ 2.0, но при этом бизнес которых входит в отредактированный перечень ОКВЭД.

«Речь идет об отраслях, которые не до конца восстановились либо накопили убытки по итогам 2020 г.», – пояснила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. Максимальный срок кредита в рамках льготного кредитования – один год, ставка при условии сохранения 90% рабочих мест – 3%, а размер кредита зависит от количества сотрудников, занятых в организации. Максимальная сумма – 500 млн руб. Кредит по ФОТ 3.0 можно оформить до 1 июля 2021 г. на срок до 12 месяцев. Поручителем по нему выступит государство в лице ВЭБ.РФ. В течение первого полугодия заемщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно сделать равными долями ежемесячно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных