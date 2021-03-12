К программе льготного кредитования ФОТ 3.0 появились вопросы

К программе льготного кредитования ФОТ 3.0 появились вопросыБизнес жалуется на банки, а те ждут разъяснений ЦБ
Запущенная на днях программа льготного кредитования бизнеса ФОТ 3.0 стала серьезной надеждой на помощь в период кризиса для самых пострадавших от пандемии отраслей. Однако и у самих предпринимателей, и у банков есть к ней ряд серьезных вопросов. Все они были озвучены на тематическом совещании, проведенном на площадке Минэкономразвития с участием представителей банков и бизнеса.
Программа ФОТ 3.0 является продолжением программы ФОТ 2.0 и запущена как вспомогательный инструмент для сохранения рабочих мест в самых пострадавших в период кризиса отраслях. Соответственно, ее участниками смогут стать только те предприниматели, кто уже получал займы по программе ФОТ 2.0, но при этом бизнес которых входит в отредактированный перечень ОКВЭД.
«Речь идет об отраслях, которые не до конца восстановились либо накопили убытки по итогам 2020 г.», – пояснила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. Максимальный срок кредита в рамках льготного кредитования – один год, ставка при условии сохранения 90% рабочих мест – 3%, а размер кредита зависит от количества сотрудников, занятых в организации. Максимальная сумма – 500 млн руб. Кредит по ФОТ 3.0 можно оформить до 1 июля 2021 г. на срок до 12 месяцев. Поручителем по нему выступит государство в лице ВЭБ.РФ. В течение первого полугодия заемщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно сделать равными долями ежемесячно.