К программе льготного кредитования ФОТ 3.0 появились вопросы

«Речь идет об отраслях, которые не до конца восстановились либо накопили убытки по итогам 2020 г.», – пояснила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. Максимальный срок кредита в рамках льготного кредитования – один год, ставка при условии сохранения 90% рабочих мест – 3%, а размер кредита зависит от количества сотрудников, занятых в организации. Максимальная сумма – 500 млн руб. Кредит по ФОТ 3.0 можно оформить до 1 июля 2021 г. на срок до 12 месяцев. Поручителем по нему выступит государство в лице ВЭБ.РФ. В течение первого полугодия заемщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно сделать равными долями ежемесячно.