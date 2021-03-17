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В России могут появиться частные лесные владения

Если законодатели вновь не сделают шаг назад
Инга Токманцева
Антон Денисов / РИА Новости

С сентября 2020 г. любой гражданин России получил возможность выращивать лес на заброшенных землях сельхозназначения, т. е. иметь лес в частной собственности. На данный момент уведомления о таком намерении поданы на участки общей площадью 12 000 га, сообщил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев на круглом столе Общественной палаты РФ «Леса и лесоводство на землях сельхозназначения», прошедшем 11 марта 2021 г. Это очень мало – менее 0,03% от общей площади сельхозземель, которые считаются заброшенными. В чем причина?

Два мира

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных