В России могут появиться частные лесные владения

С сентября 2020 г. любой гражданин России получил возможность выращивать лес на заброшенных землях сельхозназначения, т. е. иметь лес в частной собственности. На данный момент уведомления о таком намерении поданы на участки общей площадью 12 000 га, сообщил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев на круглом столе Общественной палаты РФ «Леса и лесоводство на землях сельхозназначения», прошедшем 11 марта 2021 г. Это очень мало – менее 0,03% от общей площади сельхозземель, которые считаются заброшенными. В чем причина?