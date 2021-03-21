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ООН предупреждает о возможности глобального продовольственного кризиса

Мировая продовольственная система никогда не сталкивалась с таким количеством угроз
Александра Кошкина
Конъюнктура мировых рынков продовольствия и динамика курса рубля оказывают существенное влияние на продовольственную инфляцию в России /Евгений Разумный / Ведомости

Пандемия COVID-19 усугубила и без того разрушительные системные риски для мировой продовольственной системы, заявила в своем новом докладе Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Среднегодовое число бедствий – природных пожаров, экстремальных погодных явлений, нашествий вредителей и др. – сегодня более чем в 3 раза выше, чем в 1970-е и 1980-е гг. Причем на сельское хозяйство приходится 63% ущерба от этих катаклизмов, подсчитали эксперты ФАО.

Российские эксперты относятся к таким заявлениям спокойно. «Какие бы ни были кризисы – экологические, экономические, санитарные, военные, – ООН всегда говорит, что будет тяжелая ситуация с продовольствием в мире, – замечает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. – Таким образом они выбивают деньги у развитых стран для беднейших государств».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных