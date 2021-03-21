ООН предупреждает о возможности глобального продовольственного кризиса

Пандемия COVID-19 усугубила и без того разрушительные системные риски для мировой продовольственной системы, заявила в своем новом докладе Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Среднегодовое число бедствий – природных пожаров, экстремальных погодных явлений, нашествий вредителей и др. – сегодня более чем в 3 раза выше, чем в 1970-е и 1980-е гг. Причем на сельское хозяйство приходится 63% ущерба от этих катаклизмов, подсчитали эксперты ФАО.