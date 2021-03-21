Инвесторы смогут спрятаться от санкций в Крыму

Инвесторы смогут спрятаться от санкций в КрымуРезиденты нового режима исчезнут из всех реестров, но смогут получить льготы
Минэкономразвития подготовило законопроект о создании на территории Республики Крым и Севастополя нового правового режима – особых административных районов (ОАР), – который обеспечит снижение санкционных рисков для компаний, желающих вести бизнес в Крыму: сведения о них будут исключены из единого государственного реестра юридических лиц и госреестра недвижимости.
Участником ОАР сможет стать как вновь созданное, так и действующее на данный момент юридическое лицо, реализующее системно значимый инвестиционный проект на территории Республики Крым и города Севастополя. «Под системно значимым инвестиционным проектом понимается инвестпроект, планируемый суммарный объем капитальных вложений в рамках которого составляет не менее 150 млн руб.», – говорится в законопроекте «Об особых административных районах на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».