Инвесторы смогут спрятаться от санкций в Крыму

Участником ОАР сможет стать как вновь созданное, так и действующее на данный момент юридическое лицо, реализующее системно значимый инвестиционный проект на территории Республики Крым и города Севастополя. «Под системно значимым инвестиционным проектом понимается инвестпроект, планируемый суммарный объем капитальных вложений в рамках которого составляет не менее 150 млн руб.», – говорится в законопроекте «Об особых административных районах на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».