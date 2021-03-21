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Инвесторы смогут спрятаться от санкций в Крыму

Резиденты нового режима исчезнут из всех реестров, но смогут получить льготы
Любовь Маврина
Возможность сохранить в тайне реализацию своих бизнес-интересов в Крыму и при этом пользоваться льготами резидента СЭЗ заинтересует многих, считают эксперты /Евгений Разумный / Ведомости

Минэкономразвития подготовило законопроект о создании на территории Республики Крым и Севастополя нового правового режима – особых административных районов (ОАР), – который обеспечит снижение санкционных рисков для компаний, желающих вести бизнес в Крыму: сведения о них будут исключены из единого государственного реестра юридических лиц и госреестра недвижимости.

Участником ОАР сможет стать как вновь созданное, так и действующее на данный момент юридическое лицо, реализующее системно значимый инвестиционный проект на территории Республики Крым и города Севастополя. «Под системно значимым инвестиционным проектом понимается инвестпроект, планируемый суммарный объем капитальных вложений в рамках которого составляет не менее 150 млн руб.», – говорится в законопроекте «Об особых административных районах на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных