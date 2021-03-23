Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Структура российского госдолга вызвала опасения Счетной палаты

Доля облигаций с плавающей ставкой выросла до 33,5% при безопасном уровне в 25%
Александра Кошкина
Андрей Гордеев / Ведомости

За прошлый год структура российского госдолга кардинально изменилась, причем не в лучшую сторону. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП). Доля облигаций с переменным купоном, доходность по которым зависит от инфляции, ключевой ставки ЦБ или ставки денежного рынка (RUONIA), в общем объеме государственного внутреннего долга России выросла с 18,4 до 33,5% на 1 января 2020 г. При том что безопасной отметкой считается 25%, говорится в промежуточных результатах мониторинга выполнения программ государственных внутренних и внешних заимствований Счетной палаты.

Превышение безопасного уровня увеличивает процентный риск для федерального бюджета, предупреждает аудитор Алексей Саватюгин. Однако эксперты указывают на другое, более важное последствие увлечения Минфина облигациями с плавающим купонным доходом: снижение доли госдолга, принадлежащего нерезидентам. Если в январе 2020 г. их доля составляла 52%, то в октябре она рухнула до 4,1%, подсчитали в Счетной палате. Впрочем, уже в ноябре доля нерезидентов начала расти – 5,7%, в декабре достигла 21,3%, а на 1 января 2021 г. составила 23,3%. Как полагают в СП, это связано с прекращением со второй половины ноября 2020 г. размещения Минфином бумаг с плавающим купонным доходом (ОФЗ-ПК). «Для нерезидентов плавающая ставка выступает дополнительным риском: на фоне резкого роста спроса со стороны локальных покупателей и роста объемов размещений бумаг сохранение слабого спроса нерезидентов привело к снижению их доли в размещениях», – объясняет экономист «Открытие Research» Андрей Никандров.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных