Структура российского госдолга вызвала опасения Счетной палаты

Превышение безопасного уровня увеличивает процентный риск для федерального бюджета, предупреждает аудитор Алексей Саватюгин. Однако эксперты указывают на другое, более важное последствие увлечения Минфина облигациями с плавающим купонным доходом: снижение доли госдолга, принадлежащего нерезидентам. Если в январе 2020 г. их доля составляла 52%, то в октябре она рухнула до 4,1%, подсчитали в Счетной палате. Впрочем, уже в ноябре доля нерезидентов начала расти – 5,7%, в декабре достигла 21,3%, а на 1 января 2021 г. составила 23,3%. Как полагают в СП, это связано с прекращением со второй половины ноября 2020 г. размещения Минфином бумаг с плавающим купонным доходом (ОФЗ-ПК). «Для нерезидентов плавающая ставка выступает дополнительным риском: на фоне резкого роста спроса со стороны локальных покупателей и роста объемов размещений бумаг сохранение слабого спроса нерезидентов привело к снижению их доли в размещениях», – объясняет экономист «Открытие Research» Андрей Никандров.