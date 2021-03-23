За угрозы и порчу имущества коллекторам будет грозить до 12 лет тюрьмы

«Уголовная ответственность будет наступать, если коллектор угрожает человеку, пытается повредить его имущество или обещает сделать это, если распространяет о должнике заведомо ложные или порочащие его сведения, – пояснил Володин. – За это может грозить как штраф до полумиллиона рублей, так и лишение свободы до пяти лет».