За угрозы и порчу имущества коллекторам будет грозить до 12 лет тюрьмы

За угрозы и порчу имущества коллекторам будет грозить до 12 лет тюрьмыВ УК хотят внести новую статью об ответственности за незаконные методы возврата долгов
Глава Госдумы Вячеслав Володин представил на утверждение парламента законопроект о включении в Уголовный кодекс новой статьи (ст. 1724), предусматривающей уголовную ответственность за незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц.
«Уголовная ответственность будет наступать, если коллектор угрожает человеку, пытается повредить его имущество или обещает сделать это, если распространяет о должнике заведомо ложные или порочащие его сведения, – пояснил Володин. – За это может грозить как штраф до полумиллиона рублей, так и лишение свободы до пяти лет».
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