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Минэкономразвития перезапустит нацпроект по поддержке малого бизнеса

Теперь главной его целью будет рост занятости
Любовь Маврина
Значимой новинкой нацпроекта стало включение раздела «Поддержка самозанятых» /Евгений Разумный / Ведомости

Минэкономразвития (МЭР) опубликовало обновленный паспорт нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». «Проект был скорректирован в соответствии с мероприятиями общенационального плана восстановления экономики и будет дополнен после разработки «Стратегии социально-экономического развития 2030», – рассказали «Ведомостям» в пресс-службе МЭР. – Новый паспорт национального проекта был структурно изменен, и в него вошли мероприятия, которыми бизнес может воспользоваться на каждой из стадий своего развития – от самозанятости до действующего бизнеса, заинтересованного в развитии».

В итоге в новой версии число национальных целей сократилось с трех до единственной – «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство». Главный целевой показатель – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых) до 25 млн человек. При этом была изменена методика подсчета показателя: вместо данных о среднесписочной численности сотрудников будут учитываться сведения по застрахованным работникам, которые субъекты МСП представляют ежеквартально в налоговый орган, подчеркивает МЭР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных