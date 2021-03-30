Минэкономразвития перезапустит нацпроект по поддержке малого бизнеса

Минэкономразвития перезапустит нацпроект по поддержке малого бизнесаТеперь главной его целью будет рост занятости
Минэкономразвития (МЭР) опубликовало обновленный паспорт нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». «Проект был скорректирован в соответствии с мероприятиями общенационального плана восстановления экономики и будет дополнен после разработки «Стратегии социально-экономического развития 2030», – рассказали «Ведомостям» в пресс-службе МЭР. – Новый паспорт национального проекта был структурно изменен, и в него вошли мероприятия, которыми бизнес может воспользоваться на каждой из стадий своего развития – от самозанятости до действующего бизнеса, заинтересованного в развитии».
В итоге в новой версии число национальных целей сократилось с трех до единственной – «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство». Главный целевой показатель – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых) до 25 млн человек. При этом была изменена методика подсчета показателя: вместо данных о среднесписочной численности сотрудников будут учитываться сведения по застрахованным работникам, которые субъекты МСП представляют ежеквартально в налоговый орган, подчеркивает МЭР.