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Вала банкротств после отмены моратория не произошло

В I квартале 2021 года о несостоятельности заявило на 10% компаний меньше, чем годом ранее
Любовь Маврина
Вала банкротств, прогнозируемого многими экспертами, не произошло  /ЕВГЕНИЙ РАЗУМНЫЙ / ВЕДОМОСТИ

Ровно год назад, 4 апреля, правительство ввело мораторий на банкротство, рассчитывая остановить массовую ликвидацию компаний из-за введения режима самоизоляции. До октября суды отказались принять исковые заявления от кредиторов в отношении более 2 млн компаний и индивидуальных предпринимателей. После этого для наиболее пострадавших отраслей мораторий был продлен еще на три месяца – до 7 января. Однако вала банкротств, прогнозируемого многими экспертами, не произошло.

«По предварительным данным, в экономике зафиксировано порядка 2250 банкротств юридических лиц по итогам первых трех месяцев 2021 г., а годом ранее эта цифра составляла порядка 2500 юрлиц-банкротов», – подсчитал для «Ведомостей» ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Алексей Рыбалка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных