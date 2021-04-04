Вала банкротств после отмены моратория не произошло

Ровно год назад, 4 апреля, правительство ввело мораторий на банкротство, рассчитывая остановить массовую ликвидацию компаний из-за введения режима самоизоляции. До октября суды отказались принять исковые заявления от кредиторов в отношении более 2 млн компаний и индивидуальных предпринимателей. После этого для наиболее пострадавших отраслей мораторий был продлен еще на три месяца – до 7 января. Однако вала банкротств, прогнозируемого многими экспертами, не произошло.