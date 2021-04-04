Moody’s: каждый третий реструктурированный кредит может стать проблемным

Moody’s: каждый третий реструктурированный кредит может стать проблемнымЭто не помешало агентству улучшить прогноз для банковской системы России до «стабильного»
Международное рейтинговое агентство Moody’s в обновленном отчете улучшило прогноз для банковского сектора России, изменив прогноз с «негативного» на «стабильный». «Изменение прогноза отражает наши ожидания, что постепенное снятие ограничений, обусловленных пандемией, и восстановление мировых цен на нефть будут способствовать росту ВВП этих стран и улучшению операционных условий для банков и их заемщиков», – говорит Ярослав Совгира, младший управляющий директор московской банковской группы агентства Moody’s.
Главной причиной изменения прогноза для России стало улучшение макроэкономической ситуации. В ожиданиях агентства, что после падения в прошлом году на 3,1% российский ВВП подрастет в этом году на 2,3%, а в следующем – на 2,1%. «Хоть это и не рекордный рост, тем не менее заметное восстановление», – отмечает вице-президент – старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова.