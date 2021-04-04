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Moody’s: каждый третий реструктурированный кредит может стать проблемным

Это не помешало агентству улучшить прогноз для банковской системы России до «стабильного»
Елена Ведерина
Несмотря на увеличение объемов проблемной задолженности, процентные доходы банков продолжат расти в номинальном выражении /Евгений Разумный / Ведомости

Международное рейтинговое агентство Moody’s в обновленном отчете улучшило прогноз для банковского сектора России, изменив прогноз с «негативного» на «стабильный». «Изменение прогноза отражает наши ожидания, что постепенное снятие ограничений, обусловленных пандемией, и восстановление мировых цен на нефть будут способствовать росту ВВП этих стран и улучшению операционных условий для банков и их заемщиков», – говорит Ярослав Совгира, младший управляющий директор московской банковской группы агентства Moody’s.

Главной причиной изменения прогноза для России стало улучшение макроэкономической ситуации. В ожиданиях агентства, что после падения в прошлом году на 3,1% российский ВВП подрастет в этом году на 2,3%, а в следующем – на 2,1%. «Хоть это и не рекордный рост, тем не менее заметное восстановление», – отмечает вице-президент – старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных