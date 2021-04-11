Москва стала лидером среди мировых столиц по уровню занятости населения

Согласно результатам исследования международной группы Euromonitor, уровень занятости в Москве по итогам 2020 г. составил 79,9% – это лучший показатель среди мировых столиц. В тройку лидеров также вошли Лондон (78,4%) и Пекин (78,2%). Уровень безработицы, по данным Euromonitor, в прошлом году в Москве составил 2,5%. Лучший результат был отмечен только в Пекине (1,4%). В других столицах показатель безработицы превысил московский от 2 до 7 раз. Так, в Дели он составил чуть выше 3%, в Токио – 3,8%, в Париже – 7,6%, в Нью-Йорке – 8,8%, в Стамбуле – 17,5%.