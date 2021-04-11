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Москва стала лидером среди мировых столиц по уровню занятости населения

Работодатели в кризис предпочитали сокращать зарплаты, не прибегая к массовым увольнениям
Екатерина Шохина
Уровень безработицы в 2020 г. в Москве и стране в целом оказался ниже показателей в других странах /Максим Стулов / Ведомости

Согласно результатам исследования международной группы Euromonitor, уровень занятости в Москве по итогам 2020 г. составил 79,9% – это лучший показатель среди мировых столиц. В тройку лидеров также вошли Лондон (78,4%) и Пекин (78,2%). Уровень безработицы, по данным Euromonitor, в прошлом году в Москве составил 2,5%. Лучший результат был отмечен только в Пекине (1,4%). В других столицах показатель безработицы превысил московский от 2 до 7 раз. Так, в Дели он составил чуть выше 3%, в Токио – 3,8%, в Париже – 7,6%, в Нью-Йорке – 8,8%, в Стамбуле – 17,5%.

Избежать значительного роста безработицы в период пандемии удалось благодаря взвешенному подходу к введению ограничительных мер и программам поддержки городского бизнеса общим объемом около 90 млрд руб., убежден заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «По сравнению с докризисным значением в 2020 г. уровень безработицы в столице России увеличился всего на 0,3%», – подчеркнул он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных