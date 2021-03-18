Почему россияне так не любят свою работу

Почему россияне так не любят свою работуНо ничего не предпринимают, чтобы ее сменить
В пандемию и кризис доля работников, недовольных своей работой, выросла, следует из недавнего опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). Среди опрошенных 1600 сотрудников оказалось 56% критиков, недовольных своим нанимателем и не рекомендующих другим к нему трудоустраиваться.
В других исследованиях цифры еще печальнее. По данным опроса 5000 респондентов, проведенного порталом «Работа.ру», 63% сотрудников не любят свою работу и хотели бы ее сменить.
НАФИ ежегодно замеряет индекс лояльности сотрудников к своим работодателям eNPS (Employee Net Promoter Score), который рассчитывается по ответам респондентов на вопрос об их готовности рекомендовать свое место работы друзьям или знакомым. Значение индекса представляет собой разницу между долей тех, кто рекомендует своего нанимателя (промоутеров), и долей тех, кто недоволен своим нанимателем и не рекомендует другим работать на него (критиков). По итогам 2020 г. eNPS составил -32 балла, что на 5 баллов хуже показателя 2019 г. (-27 баллов).
Однако недовольные пассивны. 71% всех респондентов – и сторонников, и нейтрально настроенных, и критиков – не собираются менять работу в ближайшие полгода. Но среди не желающих ничего менять (и не предпринимающих никаких усилий по поиску нового места) большинство (55%) составляют вовсе не сторонники, а сотрудники, которым не нравится их место работы.