Почему россияне так не любят свою работу

НАФИ ежегодно замеряет индекс лояльности сотрудников к своим работодателям eNPS (Employee Net Promoter Score), который рассчитывается по ответам респондентов на вопрос об их готовности рекомендовать свое место работы друзьям или знакомым. Значение индекса представляет собой разницу между долей тех, кто рекомендует своего нанимателя (промоутеров), и долей тех, кто недоволен своим нанимателем и не рекомендует другим работать на него (критиков). По итогам 2020 г. eNPS составил -32 балла, что на 5 баллов хуже показателя 2019 г. (-27 баллов).