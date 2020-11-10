Реально ли сейчас получить прибавку к зарплате

Реально ли сейчас получить прибавку к зарплатеКакие аргументы помогают добиться увеличения зарплаты в пандемию
По просьбе «Ведомостей» исследовательская компания Online Market Intelligence (OMI) опросила 10 089 работающих интернет-пользователей. Мы изучали, по каким причинам недовольные сотрудники в пандемию обращались (или не обращались) с просьбами о прибавке, какие аргументы использовали и в каких случаях эту прибавку получали.
Опрос показал, что зарплатой недовольны 60% респондентов. 77,6% из 10 089 респондентов не просили в последнее время прибавки и только 18% обратились с просьбой (еще 4,4% затруднились ответить однозначно).
Почему так мало смелых? 24,5% респондентов, не вступавших в переговоры с работодателем об увеличении жалованья, уверены в безнадежности просьб (все равно откажут), а 23,4% полагают, что в пандемию у компании нет денег на увеличение зарплат.
Другой опрос, проведенный экспертами «HR Lab. – лаборатории HR инноваций» и платформы «Академия здоровья» для аналитического центра «Альфастрахование.Медицина», также показал, что неуместность просьб в нынешнее время ощущает чуть ли не половина персонала. Авторы опросили сотрудников 100 российских компаний с оборотом от 100 млн руб. в год и выяснили, что половина (48%) из них стесняется просить руководство об увеличении зарплаты, так как такой разговор, по их мнению, неуместен во время пандемии. При этом около 34% опасаются, что руководитель найдет на их место сотрудника с более скромными зарплатными ожиданиями.