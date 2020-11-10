Реально ли сейчас получить прибавку к зарплате

Другой опрос, проведенный экспертами «HR Lab. – лаборатории HR инноваций» и платформы «Академия здоровья» для аналитического центра «Альфастрахование.Медицина», также показал, что неуместность просьб в нынешнее время ощущает чуть ли не половина персонала. Авторы опросили сотрудников 100 российских компаний с оборотом от 100 млн руб. в год и выяснили, что половина (48%) из них стесняется просить руководство об увеличении зарплаты, так как такой разговор, по их мнению, неуместен во время пандемии. При этом около 34% опасаются, что руководитель найдет на их место сотрудника с более скромными зарплатными ожиданиями.