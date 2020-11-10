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Реально ли сейчас получить прибавку к зарплате

Какие аргументы помогают добиться увеличения зарплаты в пандемию
Мария Подцероб Александр Турунцев Юлиана Петрова
Варвара Гранкова

По просьбе «Ведомостей» исследовательская компания Online Market Intelligence (OMI) опросила 10 089 работающих интернет-пользователей. Мы изучали, по каким причинам недовольные сотрудники в пандемию обращались (или не обращались) с просьбами о прибавке, какие аргументы использовали и в каких случаях эту прибавку получали.

Опрос показал, что зарплатой недовольны 60% респондентов. 77,6% из 10 089 респондентов не просили в последнее время прибавки и только 18% обратились с просьбой (еще 4,4% затруднились ответить однозначно).

Почему так мало смелых? 24,5% респондентов, не вступавших в переговоры с работодателем об увеличении жалованья, уверены в безнадежности просьб (все равно откажут), а 23,4% полагают, что в пандемию у компании нет денег на увеличение зарплат.

Другой опрос, проведенный экспертами «HR Lab. – лаборатории HR инноваций» и платформы «Академия здоровья» для аналитического центра «Альфастрахование.Медицина», также показал, что неуместность просьб в нынешнее время ощущает чуть ли не половина персонала. Авторы опросили сотрудников 100 российских компаний с оборотом от 100 млн руб. в год и выяснили, что половина (48%) из них стесняется просить руководство об увеличении зарплаты, так как такой разговор, по их мнению, неуместен во время пандемии. При этом около 34% опасаются, что руководитель найдет на их место сотрудника с более скромными зарплатными ожиданиями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных