Почему справедливая оплата труда особенно важна сейчас

Почему справедливая оплата труда особенно важна сейчасКакие задачи в управлении персоналом будут решать работодатели после пандемии
Из-за пандемии и удаленной работы работодатели мира озаботились благополучием и хорошим самочувствием персонала и его сопричастностью общему делу, а также корпоративной этикой, показало исследование международных тенденций в сфере управления персоналом в 2020 г., проведенное компанией Deloittе. Авторы исследования опросили 9000 руководителей бизнес-подразделений и служб персонала в 119 странах мира.
Россию в опросе представляло около 90 компаний. Совпадение с международным списком приоритетов в управлении персоналом одно – обеспечение сопричастности сотрудников (2-е место в списке 10 важнейших задач). А благополучие сотрудников и этические нормы российских работодателей волнуют гораздо меньше, чем зарубежных. Эти две темы российские работодатели поставили на 4-е и 8-е места в десятке важнейших задач в управлении персоналом.
В целом российских работодателей волнуют совершенно другие темы. На 1-м месте у российских компаний формирование компенсационной стратегии, иными словами, создание системы справедливой и обоснованной оплаты труда. В тройку важнейших тем входит планирование персонала, т. е. регулярный сбор данных о состоянии трудовых ресурсов в компании (например, о расходах на персонал, найме, численности и текучести кадров, вовлеченности персонала, обучении и т. п.). В международном списке компенсационные стратегии и планирование персонала болтаются в самом конце, на 9-й и 7-й позициях соответственно.
В чем причины расхождений между российскими работодателями и всем миром и почему справедливая оплата труда стала столь актуальной для наших компаний именно сейчас?