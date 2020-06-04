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Почему справедливая оплата труда особенно важна сейчас

Какие задачи в управлении персоналом будут решать работодатели после пандемии
Мария Подцероб
Варвара Гранкова для Ведомостей

Из-за пандемии и удаленной работы работодатели мира озаботились благополучием и хорошим самочувствием персонала и его сопричастностью общему делу, а также корпоративной этикой, показало исследование международных тенденций в сфере управления персоналом в 2020 г., проведенное компанией Deloittе. Авторы исследования опросили 9000 руководителей бизнес-подразделений и служб персонала в 119 странах мира.

Россию в опросе представляло около 90 компаний. Совпадение с международным списком приоритетов в управлении персоналом одно – обеспечение сопричастности сотрудников (2-е место в списке 10 важнейших задач). А благополучие сотрудников и этические нормы российских работодателей волнуют гораздо меньше, чем зарубежных. Эти две темы российские работодатели поставили на 4-е и 8-е места в десятке важнейших задач в управлении персоналом. 

В целом российских работодателей волнуют совершенно другие темы. На 1-м месте у российских компаний формирование компенсационной стратегии, иными словами, создание системы справедливой и обоснованной оплаты труда. В тройку важнейших тем входит планирование персонала, т. е. регулярный сбор данных о состоянии трудовых ресурсов в компании (например, о расходах на персонал, найме, численности и текучести кадров, вовлеченности персонала, обучении и т. п.). В международном списке компенсационные стратегии и планирование персонала болтаются в самом конце, на 9-й и 7-й позициях соответственно. 

В чем причины расхождений между российскими работодателями и всем миром и почему справедливая оплата труда стала столь актуальной для наших компаний именно сейчас?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных