Как пандемия повлияла на российский рынок труда
Пандемия и всеобщий карантин спутали все прежние планы работодателей. Некоторые компании начали отправлять сотрудников в отпуск на неопределенный срок и сокращать зарплаты, большая часть работодателей выжидает, как будет развиваться ситуация, и приостановила подбор сотрудников, часть же по-прежнему продолжает нанимать персонал.
По данным рекрутинговой компании Antal Russia, в феврале прекратили набор сотрудников 12% работодателей, а в марте уже 40%. Доля тех, кто планировал замещение освободившихся вакансий, за месяц сократилась с 47 до 21%. Antal Russia опросила в конце марта 218 российских и международных компаний, работающих в России. «Ведомости» выясняли, какие планы строят крупные компании и как рынок труда оценивают рекрутеры.
Подбор онлайн
По данным исследования KPMG «Действия HR в ситуации пандемии», 49% респондентов – крупных компаний уже перевели очные собеседования полностью в онлайн, а 22% – частично.
В «Ростелекоме» рассказали, что в компании действует интеллектуальная система подбора персонала IQHR, которая позволяет в нынешних условиях подбирать кандидатов дистанционно. Система охватывает весь цикл поиска сотрудника – от заявки на подбор специалиста до предложения о работе. Сейчас, говорит представитель компании, онлайн-интервью проводятся с кандидатами на любые должности – от топ-менеджеров до специалистов.