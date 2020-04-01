Как пандемия повлияла на российский рынок труда

В «Ростелекоме» рассказали, что в компании действует интеллектуальная система подбора персонала IQHR, которая позволяет в нынешних условиях подбирать кандидатов дистанционно. Система охватывает весь цикл поиска сотрудника – от заявки на подбор специалиста до предложения о работе. Сейчас, говорит представитель компании, онлайн-интервью проводятся с кандидатами на любые должности – от топ-менеджеров до специалистов.