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Как топ-менеджеры российских компаний затягивают пояса

И считают ли они сокращение своих окладов и премий справедливым
Юлиана Петрова Елена Федотова
Варвара Гранкова для Ведомостей

На 8 мая чуть ли не каждая вторая компания урезала топ-менеджерам либо оклады, либо премии, либо и то и другое одновременно, следует из данных опроса 200 менеджеров по персоналу и топ-менеджеров, проведенного по просьбе «Ведомостей» исследовательской службой портала HeadHunter.

Оказалось, что в основном топ-менеджеры затягивают пояса не по своей воле. 82% представителей работодателей сообщили, что инициатива исходила от советов директоров, 27% – что от самих топ-менеджеров (в ряде случаев желания совета директоров и руководства компаний совпали). По данным опроса самих руководителей, около 70% респондентов сказали, что их зарплаты были снижены по решению совета директоров, а 19% – что снижение зарплаты было их личным решением.

По мнению Александра Шевчука, исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов, топ-менеджмент понимает, что, если ситуация не выправится, через некоторое время придется сокращать зарплаты сотрудников. И лучше показать, что все в компании гребут в одной лодке: сегодня топ-менеджмент урезал свое жалованье на 30%, а завтра рядовым сотрудникам придется смириться с сокращением окладов на 10%.

Заявления о снижении вознаграждений топ-менеджменту начались в апреле. В основном – в отраслях, больше всего пострадавших от ограничений, принятых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных