Как топ-менеджеры российских компаний затягивают пояса

Оказалось, что в основном топ-менеджеры затягивают пояса не по своей воле. 82% представителей работодателей сообщили, что инициатива исходила от советов директоров, 27% – что от самих топ-менеджеров (в ряде случаев желания совета директоров и руководства компаний совпали). По данным опроса самих руководителей, около 70% респондентов сказали, что их зарплаты были снижены по решению совета директоров, а 19% – что снижение зарплаты было их личным решением.