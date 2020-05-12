Как топ-менеджеры российских компаний затягивают пояса

Как топ-менеджеры российских компаний затягивают поясаИ считают ли они сокращение своих окладов и премий справедливым
На 8 мая чуть ли не каждая вторая компания урезала топ-менеджерам либо оклады, либо премии, либо и то и другое одновременно, следует из данных опроса 200 менеджеров по персоналу и топ-менеджеров, проведенного по просьбе «Ведомостей» исследовательской службой портала HeadHunter.
Оказалось, что в основном топ-менеджеры затягивают пояса не по своей воле. 82% представителей работодателей сообщили, что инициатива исходила от советов директоров, 27% – что от самих топ-менеджеров (в ряде случаев желания совета директоров и руководства компаний совпали). По данным опроса самих руководителей, около 70% респондентов сказали, что их зарплаты были снижены по решению совета директоров, а 19% – что снижение зарплаты было их личным решением.
По мнению Александра Шевчука, исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов, топ-менеджмент понимает, что, если ситуация не выправится, через некоторое время придется сокращать зарплаты сотрудников. И лучше показать, что все в компании гребут в одной лодке: сегодня топ-менеджмент урезал свое жалованье на 30%, а завтра рядовым сотрудникам придется смириться с сокращением окладов на 10%.
Заявления о снижении вознаграждений топ-менеджменту начались в апреле. В основном – в отраслях, больше всего пострадавших от ограничений, принятых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.