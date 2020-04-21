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Как топ-менеджеры урезают свои зарплаты, чтобы помочь сотрудникам

Кто из работодателей и почему проявляет щедрость к работникам
Мария Подцероб Юлиана Петрова
Варвара Гранкова / Ведомости

Пандемия и кризис заставляют компании снижать затраты на персонал. Однако некоторые работодатели, напротив, оказывают сотрудникам материальную помощь. «Ведомости» выясняли, кто и почему проявляет такую щедрость.

К середине апреля каждая пятая компания снизила численность персонала, еще 12% сделают это в ближайшие полгода совершенно точно, а 25% – скорее всего, показал опрос 384 российских работодателей, проведенный HeadHunter. 23% уже урезали зарплаты сотрудников, еще 9% собираются сделать это точно, а 18% – скорее всего.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных