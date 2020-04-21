Как топ-менеджеры урезают свои зарплаты, чтобы помочь сотрудникам

Как топ-менеджеры урезают свои зарплаты, чтобы помочь сотрудникамКто из работодателей и почему проявляет щедрость к работникам
Пандемия и кризис заставляют компании снижать затраты на персонал. Однако некоторые работодатели, напротив, оказывают сотрудникам материальную помощь. «Ведомости» выясняли, кто и почему проявляет такую щедрость.
К середине апреля каждая пятая компания снизила численность персонала, еще 12% сделают это в ближайшие полгода совершенно точно, а 25% – скорее всего, показал опрос 384 российских работодателей, проведенный HeadHunter. 23% уже урезали зарплаты сотрудников, еще 9% собираются сделать это точно, а 18% – скорее всего.
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