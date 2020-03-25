Как управлять бизнесом во время эпидемии коронавируса
12 рекомендаций топ-менеджменту компаний
Каждый день в новостях появляется что-то неожиданное, и полную картину экономических последствий мы увидим еще не скоро. Стоит свести воедино то, что уже понятно. Нам удалось сформулировать 12 рекомендаций для бизнеса: как реагировать на новые события, как сообщать о них сотрудникам и как применять полученную информацию.
1. Следите за новостями ежедневно
Ситуация меняется каждый день. Не так давно казалось, что вспышка ограничится Китаем. Но потом в других странах появилось еще несколько быстро растущих очагов инфекции. Началась новая фаза эпидемии: теперь нужно не только сдерживать ее, но и бороться с последствиями.
2. Помните, что не все новости правдивы
Вы видите 8% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области