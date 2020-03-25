Как управлять бизнесом во время эпидемии коронавируса

Ситуация меняется каждый день. Не так давно казалось, что вспышка ограничится Китаем. Но потом в других странах появилось еще несколько быстро растущих очагов инфекции. Началась новая фаза эпидемии: теперь нужно не только сдерживать ее, но и бороться с последствиями.