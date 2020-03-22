Системы управления производством в России строятся на основе прямого подчинения. Цепочка прямого подчинения пронизывает компании насквозь: от директоров дивизионов и директоров по производству до мастеров на предприятиях. Это касается как потоков данных о ситуации на местах (сначала информация собирается на уровне цеха, потом предприятия, потом дивизиона, потом компании в целом), так и распоряжений – они движутся в обратном порядке.