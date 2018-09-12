Почему российским директорам не нужны прорывные технологии

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Варвара Гранкова / Ведомости

Алексей Евсягин, сооснователь IT-компании BFG Group, ищет клиентов – топ-менеджеров и собственников промышленных предприятий – на отраслевых выставках и конференциях. BFG Group разрабатывает цифровые двойники заводов, с помощью которых можно следить за процессами и прогнозировать эффективность и рентабельность производства. В прошлом году на конференции Евсягин познакомился с гендиректором холдинга, в который входят несколько заводов. Гендиректор согласился создать цифровые двойники на двух предприятиях: Евсягину оставалось только приехать на завод и подписать контракт с директором. Затраты каждого завода составили бы 30–50 млн руб., по оценкам Евсягина. Но директора отказывались сотрудничать: мол, хорошо справляются и без цифровых технологий, переговоры затянулись на год, вспоминает Евсягин. Пришлось вмешаться гендиректору холдинга. Он сам приезжал на встречи. Топ-менеджер клал директору на стол заявление об уходе и контракт на внедрение и предлагал подписать один из документов на выбор, рассказывает Евсягин.

Этот пример подтверждается данными опроса около 80 членов советов директоров крупных российских компаний из 14 отраслей, проведенного PwC. Большинство респондентов (72%) сказали, что считают внедрение цифровых технологий стратегически важным. Однако заявления расходятся с делом: 37% респондентов признались, что в их компаниях не используются никакие новые технологии. Опрос PwC показал, что проникновение новых технологий в российских компаниях невелико. Компании чаще всего внедряют робототехнику (так ответили 19% респондентов) и интернет вещей (19%). Второе место делят блокчейн, дроны, 3D-печать и искусственный интеллект (по 11%). А реже всего компании пользуются виртуальной и дополненной реальностью (по 7% компаний).

«Ведомости» разбирались, почему российский бизнес не спешит вкладываться в прорывные IT-проекты.

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