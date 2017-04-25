За что советы директоров российских компаний критикуют топ-менеджеров

Компания PwC опросила сотрудников более чем сотни российских компаний, 40% компаний находятся под прямым или косвенным контролем государства. Опрос выявил любопытную тенденцию. Когда директоров попросили оценить свое сотрудничество с менеджментом в целом, 78% дали позитивные оценки. Но как только речь зашла о взаимодействии по конкретным вопросам, то доля довольных уменьшилась: от 35 до 55% директоров не могут договориться с менеджментом о планировании преемственности руководителей, системе их мотивации и вознаграждений, об эффективном управлении рисками и реализации стратегии, говорит управляющий партнер PwC в России Игорь Лотаков.

Каждый третий директор винит топ-менеджеров: мол, у них нет глубокого понимания рыночных тенденций, равно как и нужной гибкости. Топ-менеджмент, как правило, настроен на достижение краткосрочных результатов, а совет директоров планирует долгосрочную стратегию, замечает Игорь Розанов, исполнительный директор Ассоциации независимых директоров.

Советы директоров видят недостатки и в собственной работе: 30% респондентов не считают cебя сплоченной командой, 24% признают, что совет не имеет полной картины деятельности и не способен правильно ее оценить, 65% говорят, что советам не хватает профессионалов с отраслевым опытом.