Статья опубликована в № 4371 от 26.07.2017 под заголовком: Промышленники увлеклись цифрой
Российские промышленники обратились за помощью к роботам
Российские промышленные компании активно вкладываются в IT-решения. Они работают с большими массивами данных, чтобы повысить качество продукции
- Полина Трифонова
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Промышленники увлеклись цифрой
Д. Гришкин / Ведомости
Первая промышленная революция в начале XIX в. началась с распространения использования машин в производстве. Теперь, более двух веков спустя, машины становятся умнее, чтобы облегчить труд человека или даже заменить его. С начала 2017 г. Yandex Data Factory сосредоточилась на проектах, связанных только с промышленностью, говорит представитель «Яндекса». В 2016 г. сумма подписанных Yandex Data Factory контрактов оказалась почти втрое выше, чем в 2015 г. Количество клиентов из промышленного сектора растет каждый год, подтверждает технический директор Mail.ru Group Денис Аникин.
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