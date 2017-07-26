Российские промышленники обратились за помощью к роботам

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Промышленники увлеклись цифрой Д. Гришкин / Ведомости

Первая промышленная революция в начале XIX в. началась с распространения использования машин в производстве. Теперь, более двух веков спустя, машины становятся умнее, чтобы облегчить труд человека или даже заменить его. С начала 2017 г. Yandex Data Factory сосредоточилась на проектах, связанных только с промышленностью, говорит представитель «Яндекса». В 2016 г. сумма подписанных Yandex Data Factory контрактов оказалась почти втрое выше, чем в 2015 г. Количество клиентов из промышленного сектора растет каждый год, подтверждает технический директор Mail.ru Group Денис Аникин.