Промышленность
Статья опубликована в № 4371 от 26.07.2017 под заголовком: Промышленники увлеклись цифрой

Российские промышленники обратились за помощью к роботам

Российские промышленные компании активно вкладываются в IT-решения. Они работают с большими массивами данных, чтобы повысить качество продукции

Первая промышленная революция в начале XIX в. началась с распространения использования машин в производстве. Теперь, более двух веков спустя, машины становятся умнее, чтобы облегчить труд человека или даже заменить его. С начала 2017 г. Yandex Data Factory сосредоточилась на проектах, связанных только с промышленностью, говорит представитель «Яндекса». В 2016 г. сумма подписанных Yandex Data Factory контрактов оказалась почти втрое выше, чем в 2015 г. Количество клиентов из промышленного сектора растет каждый год, подтверждает технический директор Mail.ru Group Денис Аникин.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике