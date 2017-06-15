Как не исчезнуть с рынка труда вместе с исчезающей профессией

Только 1% россиян уверены, что их профессия будет нужна через 10 лет – Hays

А. Таранин

По данным опроса 2550 сотрудников российских предприятий, проведенного рекрутинговой компанией Hays, 60% россиян считают, что их профессия сильно изменится через 10 лет и потребует новых навыков. 2% убеждены, что их специальность исчезнет из-за роботизации и автоматизации. По мнению участников опроса, быстрее всего устареют рабочие специальности (37%), с рынка труда исчезнут бухгалтеры и продавцы (по 15%), водители (8%), переводчики и операторы (по 4%), турагенты и экскурсоводы.

Недавно бизнес-школа «Сколково» и Агентство стратегических инициатив составили список профессий, которые вскоре исчезнут. Это нотариус, библиотекарь, копирайтер, испытатель, системный администратор, банковский операционист, аналитик, секретарь, логист, водитель, диспетчер и журналист. Список адресован молодым людям, планирующим карьеру: уже завтра такой работы не будет, так что в эти сферы лучше не идти, рассказывает Дмитрий Судаков, консультант бизнес-школы «Сколково».

Пока еще нужны

Еще 2–3 года назад в России никто не задумывался о том, что его профессия умрет и ее сожрут машины, замечает Алена Владимирская, руководитель проекта «Антирабство». Сейчас люди готовятся к новой реальности, считает она. Профессии, связанные с заранее заданными алгоритмами, рано или поздно исчезнут и сотруднику, чтобы его не поглотили машины, надо самому возглавить восстание машин, например начать писать для них программы, говорит Владимирская.