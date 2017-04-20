ТЭК

Как роботы поддерживают нефтегазодобычу в Северном море

Они помогают повысить эффективность и безопасность операций
Исследователи также думают об использовании роботов для проверки состояния резервуаров на платформах, чтобы не освобождать их от нефти для проведения инспекции людьми
Исследователи также думают об использовании роботов для проверки состояния резервуаров на платформах, чтобы не освобождать их от нефти для проведения инспекции людьми
Cyberhawk

Раньше для проверки морских нефтяных платформ Малкольму Коннолли приходилось спрыгивать с них и на веревках добираться до труднодоступных мест. Но в 2008 г. он основал в Шотландии компанию Cyberhawk и усовершенствовал методы. Компания, в число клиентов которой входят Royal Dutch Shell и Centrica, использует беспилотников для обследования таких мест, как газовые факелы. Если бы эту работу выполняли люди, нужно было бы временно приостановить работу платформы. «Добычу прекратили бы на два-три дня, чтобы осмотреть [вручную факельную] систему. При добыче в 100 000 баррелей в день это довольно большие деньги», – говорит Коннолли.

Производители нефти и газа в Северном море пытаются использовать больше дронов и других роботов, чтобы сократить расходы. Это критически важно для них, если они хотят получать прибыль от добычи оставшихся там примерно 20 млрд баррелей нефтяного эквивалента, утверждают эксперты.

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