Заводы США заполонили иностранные роботы

Компания Vickers Engineering из Мичигана поставляет прецизионные детали таким корпорациям, как Toyota Motor и Volkswagen, экспортирует продукцию в Мексику и Канаду и воплощает собой американскую мечту в промышленности. По словам генерального директора Vickers Мэтта Тайлера, за последние 10 лет численность сотрудников компании выросла в 5 раз, а средняя зарплата – вдвое. Важную роль в успехе Vickers сыграло передовое промышленное оборудование, произведенное в Японии и Германии.

Своих первых промышленных роботов Vickers приобретала в 2006 г. и выбирала между моделями, сделанными в Европе и Японии. С тех пор компания покупает только японских роботов. «Нам неизвестно о существовании аналогичной продукции американского производства», – говорит Тайлер.

В чем опередили

США проигрывают битву за рынок передового промышленного оборудования – от станков с ЧПУ до интеллектуальных упаковочных линий и роботов-манипуляторов. По данным министерства торговли, в прошлом году дефицит внешнеторгового баланса США с Японией, ЕС и Швейцарией в сфере промышленного оборудования составлял $4,1 млрд – это вдвое больше, чем в 2003 г. Показатель 2016 г. ниже, чем был в 2001 г. ($7 млрд), но это связано в первую очередь с приходом иностранных производителей в США, а не с возрождением американских производителей промышленного оборудования. Экспорт из США в основном включает поставки запчастей и менее сложного оборудования в развивающиеся страны. Передовое промышленное оборудование Штаты импортируют.