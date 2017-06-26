Тилл Ройтер инвестировал в робототехнику в интересах собственной фирмы и не думал, что возглавит производство роботов. Но уже восемь лет он гендиректор Kuka, которую вывел из убытков и «вернул в игру»

Тилл Ройтер, гендиректор Kuka Krisztian Bocsi/Bloomberg

Тилл Ройтер – один из немногих лидеров бизнеса, попавших на свою работу случайно: в 2009 г., будучи до этого инвестбанкиром, он временно возглавил немецкого производителя роботов Kuka. Через восемь лет он все еще в кресле гендиректора. Его агрессивный стиль управления и способность быстро принимать решения помогли Kuka вырасти из компании стоимостью в 250 млн евро, зависящей от автопромышленности, в новатора в области электроники, здравоохранения и программного обеспечения и комплектующих для промышленного интернета вещей – рынка, оцениваемого более чем в 4 млрд евро.

Роботы Kuka отнюдь не игрушки. Представьте себе не R2-D2 из «Звездных войн», а тяжелые металлические манипуляторы. У них нет ни глаз, ни рта, и они не демонстрируют человеческие эмоции. Но нехватку человечности они с лихвой компенсируют точностью и эффективностью.

В прошлом году Kuka купила крупнейшая китайская компания по производству бытовой техники Midea. Это открыло дорогу для сотрудничества в сфере домашних роботов – рынка, объем которого в ближайшие пять лет должен утроиться. В этом апреле на промышленной выставке в Ганновере Kuka показала самых ловких своих роботов за домашней работой – они разливали пиво в стаканы.

«Midea не производит роботов или автоматику. Так что Kuka – это автоматизация Midea, – говорит Ройтер. – Обе тесно связаны с легкой промышленностью. Вместе мы хотим делать потребительских роботов».

Kuka известна оранжевыми роботами-манипуляторами, которые используются при сборке Tesla и Porsche, как это было показано в фильме о Джеймсе Бонде 2002 г. «Умри, но не сейчас». Компания никогда не делала роботов-гуманоидов вроде детища SoftBank – Пеппера (Pepper), «компаньона на каждый день», который по совместительству подрабатывает в Японии консультантом в салонах сотовой связи. Но Ройтер говорит, что индустрия потребительских товаров развивается «гораздо быстрее», нежели товаров для промышленности. Он надеялся, что Midea, которая производит все, от безлопастных вентиляторов до кондиционеров, сможет объединить усилия с «немецкой ДНК» и создать роботов для дома.

Главные конкуренты Kuka в производстве роботов для промышленности – японская Fanuc и швейцарская ABB. В 2015 г. благодаря инвестициям компаний в автоматизацию производства в мире было продано более 250 000 промышленных роботов, гласят данные аналитического центра International Federation of Robotics.