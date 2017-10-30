Пять способов повысить эффективность конвейерного производства

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Конвейерная организация производства по сравнению с традиционной системой специализированных участков и цехов позволяет максимально ускорить выпуск продукции. Не нужно перевозить заготовки из цеха в цех или выпускать избыточное количество узлов и деталей – экономия расходов и времени при переходе на конвейерное производство составляет минимум 20%. А если сделать конвейер цифровым, выпуск конечной продукции можно увеличить на 40%. Вот советы по созданию современного конвейерного производства, которые подойдут не только крупным, но и небольшим предприятиям.

Если не можете использовать конвейер – создайте его подобие. Например: на машиностроительном заводе в Челябинской области производство было устроено традиционно – изделия приходилось перевозить на специальном транспорте по участкам и цехам, разбросанным на огромной территории в 100 000 кв. м. На перевозку уходили часы. С помощью программного обеспечения завод собрал статистику по времени транспортировки заготовок от одного станка к другому. Выяснилось, что, если станки, выполняющие последовательные операции, поставить рядом хотя бы парами, время на транспортировку сокращается на 80%, а простои оборудования снижаются на 50%. Все оборудование было разбито на компактные группы исходя из удобства рабочих и техники безопасности. В результате заводу удалось ликвидировать большинство логистических петель и сэкономить 40% производственных площадей. Высвободившиеся цеховые автопогрузчики были переведены на склад. Время на изготовление продукции сократилось на 5–7 дней.

Используйте опыт последовательно-параллельной сборки Boeing. В российском авиастроении сборка самолета традиционно осуществляется на стапеле. Это существенно замедляет скорость изготовления: на стапеле может находиться только один самолет. При крупноузловой сборке без стапеля не обойтись, но монтаж навесного и внутреннего оборудования можно выполнять вне стапеля, освободив его для следующей модели. Эта прорывная технология реализована на сборочных заводах компании Boeing. Там самолеты собираются по конвейерному принципу. Собранный фюзеляж перемещается по цеху, одновременно с этим идет монтаж оборудования. Конвейер движется со скоростью 1 м в час. За это время одни рабочие прокладывают кабель, а другие монтируют кресла в салоне. Таким образом, сборочные операции выполняются параллельно, а не последовательно. Детали и агрегаты нужно расположить по ходу движения самолета по цеху, в тех местах, где они понадобятся. Перестройка цеха под такой тип сборки не требует приобретения сложного конвейерного оборудования и согласно расчетам окупится за три года. Конвейерная сборка на российских авиационных заводах увеличит скорость выпуска самолетов на 40%.