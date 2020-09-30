Российские компании повышают зарплаты

Российские компании повышают зарплатыНесмотря на пандемию и кризис
В 2020 г. большинство российских компаний (81%) увеличили фонды оплаты труда (ФОТ) в среднем на 7%, чтобы повысить зарплаты сотрудников за период с мая 2019 г. по июнь 2020 г., показал обзор зарплат и компенсаций за 2020 г., который составила компания EY. В этом году в обзоре приняли участие 200 российских и международных компаний, которые предоставили данные более чем по 800 предприятиям из энергетики, нефтегазовой промышленности, производства потребительских товаров, информационных технологий, розничной торговли и других отраслей. Согласно опросу, половина компаний провели общую индексацию, но еще большее количество респондентов (69%) увеличивали зарплаты отдельным сотрудникам и группам сотрудников. ФОТ управленцев высшего звена компаний вырос на 8%, а ФОТ остальных управленцев, специалистов и вспомогательного персонала – на 7%.
По данным обзора, 93% компаний уже выплатили или планируют выплатить премии по результатам 2019 г. Более того, размеры фактически выплаченных премий по результатам 2019 г. превышают целевые показатели.
Компании увеличили ФОТ в основном благодаря результатам 2019 г., который для многих оказался успешным и благополучным, сейчас компании выплачивают то, что было заложено в бюджет еще в конце 2019 г., говорит Елена Каминская, эксперт по управлению персоналом Strategic Business Partner.
Однако далеко не во всех компаниях дела обстоят так замечательно, замечает Нэда Сонгин, гендиректор Korn Ferry в России и СНГ. Опросы Korn Ferry выявили совсем иные тенденции: из-за кризиса выплаченные бонусы высшему руководству компаний оказались на 30% ниже запланированных, линейные руководители получили в среднем на 5% меньше, а специалисты – на 12% меньше.