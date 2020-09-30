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Российские компании повышают зарплаты

Несмотря на пандемию и кризис
Мария Подцероб
Варвара Гранкова

В 2020 г. большинство российских компаний (81%) увеличили фонды оплаты труда (ФОТ) в среднем на 7%, чтобы повысить зарплаты сотрудников за период с мая 2019 г. по июнь 2020 г., показал обзор зарплат и компенсаций за 2020 г., который составила компания EY. В этом году в обзоре приняли участие 200 российских и международных компаний, которые предоставили данные более чем по 800 предприятиям из энергетики, нефтегазовой промышленности, производства потребительских товаров, информационных технологий, розничной торговли и других отраслей. Согласно опросу, половина компаний провели общую индексацию, но еще большее количество респондентов (69%) увеличивали зарплаты отдельным сотрудникам и группам сотрудников. ФОТ управленцев высшего звена компаний вырос на 8%, а ФОТ остальных управленцев, специалистов и вспомогательного персонала – на 7%.

По данным обзора, 93% компаний уже выплатили или планируют выплатить премии по результатам 2019 г. Более того, размеры фактически выплаченных премий по результатам 2019 г. превышают целевые показатели.

Компании увеличили ФОТ в основном благодаря результатам 2019 г., который для многих оказался успешным и благополучным, сейчас компании выплачивают то, что было заложено в бюджет еще в конце 2019 г., говорит Елена Каминская, эксперт по управлению персоналом Strategic Business Partner.

Однако далеко не во всех компаниях дела обстоят так замечательно, замечает Нэда Сонгин, гендиректор Korn Ferry в России и СНГ. Опросы Korn Ferry выявили совсем иные тенденции: из-за кризиса выплаченные бонусы высшему руководству компаний оказались на 30% ниже запланированных, линейные руководители получили в среднем на 5% меньше, а специалисты – на 12% меньше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных