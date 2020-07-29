Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Менеджмент Эксклюзивно по подписке

Что сейчас происходит с зарплатами в России

И как изменятся зарплаты и премии до конца 2020 года
Мария Подцероб
Варвара Гранкова

Многие компании в пандемию перевели персонал на сокращенную рабочую неделю или сокращенный рабочий день со снижением зарплат, отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск или объявили простой. Лаборатория «Сберданные» (проект Сбербанка), опираясь на обобщенные данные об операциях по зарплатным проектам клиентов банка, сообщила, что ФОТ предприятий в марте – мае 2020 г. сократился на 4% по сравнению с теми же месяцами 2019 г.

А что говорят сами сотрудники? Компания Online Market Intelligence (OMI) по просьбе «Ведомостей» опросила 12 069 работающих интернет-пользователей по всей России, как изменилась их зарплата в пандемию. Оказалось, что зарплата снизилась у 35,7% респондентов. И только 15,2% получили повышение заработка. «Ведомости» выясняли, кто и как сэкономил на оплате труда.

Малые и большие

По данным аналитиков лаборатории «Сберданные», на динамике зарплат сказался массовый перенос сроков выплаты жалованья из-за объявленных нерабочих дней: в апреле падение зарплат составило 6%, в мае – 7,6%. При этом зарплаты упали в отраслях, в которых работает почти 75% занятых в экономике. У 20% из них доходы упали более чем на 30%. Более всего пострадал ФОТ в гостиничном бизнесе и общепите (сокращение на 27,8%), секторе услуг (11%), сфере культуры и бизнеса (8,6%), транспортной отрасли (8,2%) и торговле (6,6%).

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных