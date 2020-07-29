Что сейчас происходит с зарплатами в России

По данным аналитиков лаборатории «Сберданные», на динамике зарплат сказался массовый перенос сроков выплаты жалованья из-за объявленных нерабочих дней: в апреле падение зарплат составило 6%, в мае – 7,6%. При этом зарплаты упали в отраслях, в которых работает почти 75% занятых в экономике. У 20% из них доходы упали более чем на 30%. Более всего пострадал ФОТ в гостиничном бизнесе и общепите (сокращение на 27,8%), секторе услуг (11%), сфере культуры и бизнеса (8,6%), транспортной отрасли (8,2%) и торговле (6,6%).