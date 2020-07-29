Что сейчас происходит с зарплатами в России

Что сейчас происходит с зарплатами в РоссииИ как изменятся зарплаты и премии до конца 2020 года
Многие компании в пандемию перевели персонал на сокращенную рабочую неделю или сокращенный рабочий день со снижением зарплат, отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск или объявили простой. Лаборатория «Сберданные» (проект Сбербанка), опираясь на обобщенные данные об операциях по зарплатным проектам клиентов банка, сообщила, что ФОТ предприятий в марте – мае 2020 г. сократился на 4% по сравнению с теми же месяцами 2019 г.
А что говорят сами сотрудники? Компания Online Market Intelligence (OMI) по просьбе «Ведомостей» опросила 12 069 работающих интернет-пользователей по всей России, как изменилась их зарплата в пандемию. Оказалось, что зарплата снизилась у 35,7% респондентов. И только 15,2% получили повышение заработка. «Ведомости» выясняли, кто и как сэкономил на оплате труда.
Малые и большие
По данным аналитиков лаборатории «Сберданные», на динамике зарплат сказался массовый перенос сроков выплаты жалованья из-за объявленных нерабочих дней: в апреле падение зарплат составило 6%, в мае – 7,6%. При этом зарплаты упали в отраслях, в которых работает почти 75% занятых в экономике. У 20% из них доходы упали более чем на 30%. Более всего пострадал ФОТ в гостиничном бизнесе и общепите (сокращение на 27,8%), секторе услуг (11%), сфере культуры и бизнеса (8,6%), транспортной отрасли (8,2%) и торговле (6,6%).