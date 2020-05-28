Как коронавирус изменил условия труда россиян

Статистику возвращений портят крупные компании, которые решили оставить сотрудников на дистанционном режиме работы до осени. И причиной таких решений назвали хорошие показатели работы из дома, а также невозможность выполнить требования Роспотребнадзора к организации безопасной работы сотрудников, вернувшихся в офисы. Первой компанией, публично заявившей о продлении удаленного режима работы на все лето, стала Mail.ru Group. Подобные решения приняли также «Норникель» (продлевает режим удаленной работы до 30 июня), Qiwi и «Авито» (до 1 сентября), «Тинькофф банк» (до 1 августа), НЛМК (минимум до июля).