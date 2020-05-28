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Как коронавирус изменил условия труда россиян

Какими будут график работы, зарплаты и занятость после пандемии
Мария Подцероб
Сергей Фадеичев / ТАСС

После многих недель самоизоляции некоторые сотрудники российских компаний начали возвращаться на рабочие места. Благодаря частичному снятию ограничений число работающих удаленно сократилось на 5 п. п., показал опрос 40 000 респондентов в 10 000 городов России, проведенный исследовательским центром «Ромир» в течение девяти недель с конца марта по настоящее время.

Опросы «Ромира» показали, что доля россиян, работающих на производстве или в офисе, сейчас превышает долю тех, кто продолжает трудиться удаленно: 36 против 16%. В Москве, где приняты самые жесткие ограничительные меры, по данным «Ромира», по-прежнему дистанционных работников больше: 16% работают в офисе и на производстве и 21% трудятся удаленно.

Статистику возвращений портят крупные компании, которые решили оставить сотрудников на дистанционном режиме работы до осени. И причиной таких решений назвали хорошие показатели работы из дома, а также невозможность выполнить требования Роспотребнадзора к организации безопасной работы сотрудников, вернувшихся в офисы. Первой компанией, публично заявившей о продлении удаленного режима работы на все лето, стала Mail.ru Group. Подобные решения приняли также «Норникель» (продлевает режим удаленной работы до 30 июня), Qiwi и «Авито» (до 1 сентября), «Тинькофф банк» (до 1 августа), НЛМК (минимум до июля). 

Некоторые крупные компании начали поэтапный вывод сотрудников на работу. В «Уралхиме» в московском офисе очно работают уже около 30% персонала, в июне это число планируют увеличить до 50–75%, рассказал ранее «Ведомостям» представитель компании. Представитель UC Rusal сообщал, что часть сотрудников в регионах, возможно, вернется к работе в офисе в ближайшие недели – в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом из регионов присутствия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных