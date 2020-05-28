Как коронавирус изменил условия труда россиян

Как коронавирус изменил условия труда россиянКакими будут график работы, зарплаты и занятость после пандемии
После многих недель самоизоляции некоторые сотрудники российских компаний начали возвращаться на рабочие места. Благодаря частичному снятию ограничений число работающих удаленно сократилось на 5 п. п., показал опрос 40 000 респондентов в 10 000 городов России, проведенный исследовательским центром «Ромир» в течение девяти недель с конца марта по настоящее время.
Опросы «Ромира» показали, что доля россиян, работающих на производстве или в офисе, сейчас превышает долю тех, кто продолжает трудиться удаленно: 36 против 16%. В Москве, где приняты самые жесткие ограничительные меры, по данным «Ромира», по-прежнему дистанционных работников больше: 16% работают в офисе и на производстве и 21% трудятся удаленно.
Статистику возвращений портят крупные компании, которые решили оставить сотрудников на дистанционном режиме работы до осени. И причиной таких решений назвали хорошие показатели работы из дома, а также невозможность выполнить требования Роспотребнадзора к организации безопасной работы сотрудников, вернувшихся в офисы. Первой компанией, публично заявившей о продлении удаленного режима работы на все лето, стала Mail.ru Group. Подобные решения приняли также «Норникель» (продлевает режим удаленной работы до 30 июня), Qiwi и «Авито» (до 1 сентября), «Тинькофф банк» (до 1 августа), НЛМК (минимум до июля).
Некоторые крупные компании начали поэтапный вывод сотрудников на работу. В «Уралхиме» в московском офисе очно работают уже около 30% персонала, в июне это число планируют увеличить до 50–75%, рассказал ранее «Ведомостям» представитель компании. Представитель UC Rusal сообщал, что часть сотрудников в регионах, возможно, вернется к работе в офисе в ближайшие недели – в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом из регионов присутствия.