Чем чреваты нарушения санитарных норм работодателямиИ что делать компании, если указания в законах туманны и противоречивы
Трудно сосчитать, сколько раз вносились корректировки в указ президента и указ мэра Москвы. Бизнесу пришлось в спешке подстраиваться под новые нерабочие режимы, менять процессы и вносить поправки в документальный фонд. Но уследить за всем невозможно. К тому же значительная часть новых норм в Трудовом кодексе не отражена.
Но, хотя нормы и правила не конкретизированы, ответственность для бизнеса вполне конкретна. Например, к чему могут привести нарушения санитарно-эпидемиологических норм и как их избежать?
Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам