Трудно сосчитать, сколько раз вносились корректировки в указ президента и указ мэра Москвы. Бизнесу пришлось в спешке подстраиваться под новые нерабочие режимы, менять процессы и вносить поправки в документальный фонд. Но уследить за всем невозможно. К тому же значительная часть новых норм в Трудовом кодексе не отражена.