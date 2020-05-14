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Как столичным компаниям организовать работу в мае

Чтобы исполнить указ мэра Москвы 55-УМ
Елена Кожемякина , управляющий партнер BLS

Пандемия продолжает вносить коррективы в экономику и жизнь в целом. Однако меры, принимаемые государством в последнее время, часто сбивают работодателей с толку. Президент России объявил о завершении нерабочих дней, но региональные власти должны сами принимать решения на местах. Кто-то готов снимать ограничения, кто-то – продлевает их до 31 мая и т. д. Как действовать компаниям, особенно тем, кто работает сразу в нескольких регионах, не объяснили. Значит, принимать решения им придется на свой страх и риск.

7 мая 2020 г. мэр Москвы внес очередные правки (указ № 55-УМ) в ранее изданный указ от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности». Режим самоизоляции продлен до 31 мая. Таким образом, большинство организаций – сфера услуг, розничная торговля и т. д. – продолжают простаивать. В то же время разрешено начать работу промышленным и строительным предприятиям. Но есть и много других компаний, которые работали и ранее: медицина, банки, страховые и сервисные компании и т. д. О чем надо позаботиться тем, кто продолжит или возобновит работу сейчас?

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АО «Бизнес Ньюс Медиа», учредитель и издатель периодического печатного издания газеты «Ведомости», информирует Вас о том, что в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и введением на территории города Москвы режима повышенной готовности, а также принимая во внимание установленные Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ ограничения и запреты, газета «Ведомости» в период с 12 по 31 мая 2020 года печататься и распространяться не будет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных