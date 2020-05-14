7 мая 2020 г. мэр Москвы внес очередные правки (указ № 55-УМ) в ранее изданный указ от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности». Режим самоизоляции продлен до 31 мая. Таким образом, большинство организаций – сфера услуг, розничная торговля и т. д. – продолжают простаивать. В то же время разрешено начать работу промышленным и строительным предприятиям. Но есть и много других компаний, которые работали и ранее: медицина, банки, страховые и сервисные компании и т. д. О чем надо позаботиться тем, кто продолжит или возобновит работу сейчас?