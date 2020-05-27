Часть российских компаний оставят сотрудников на удаленке до осени

Компания Qiwi объявила 27 мая о решении руководства возвращать работников в офис не ранее 1 сентября. Большинство сотрудников компании работает из дома с 16 марта. По словам заместителя генерального директора группы Qiwi Марии Шевченко, более 3000 человек дольше двух месяцев успешно выполняют свои задачи из дома, хотя некоторые уже устали от удаленной работы. Но обеспечить удобную работу тысяч сотрудников в офисе и в то же время выполнять требования Роспотребнадзора в компании сочли невозможным. «Во время эпидемии невозможно измерение температуры тела каждому сотруднику без очередей и близкого контакта, непонятно, как безопасно организовать питание, а также как нам проводить так необходимые в нашей работе стендапы, демо, ретро, груминги с соблюдением социальной дистанции», — пояснила Шевченко.