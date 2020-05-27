Часть российских компаний оставят сотрудников на удаленке до осени

Часть российских компаний оставят сотрудников на удаленке до осениЭтому способствуют хорошие показатели работы из дома и невыполнимые требования Роспотребнадзора
Некоторые российские компании решили оставить своих сотрудников на дистанционном режиме работы до осени. Причинами таких решений руководство компаний называют хорошие показатели работы из дома, переход на которую вызвала пандемия коронавируса, и невозможность выполнять требования Роспотребнадзора к возвращению сотрудников в офис.
Первой российской компанией, публично заявившей о продлении удаленного режима работы на все лето, стала Mail.ru Group. 26 мая вице-президент по коммуникациям интернет-холдинга Очир Манджиков объявил, что сотрудники холдинга продолжат работать в удаленном режиме до 1 сентября. Гендиректор компании Борис Добродеев ранее говорил, что холдинг думает о том, чтобы часть его сотрудников постоянно работали удаленно.
Компания Qiwi объявила 27 мая о решении руководства возвращать работников в офис не ранее 1 сентября. Большинство сотрудников компании работает из дома с 16 марта. По словам заместителя генерального директора группы Qiwi Марии Шевченко, более 3000 человек дольше двух месяцев успешно выполняют свои задачи из дома, хотя некоторые уже устали от удаленной работы. Но обеспечить удобную работу тысяч сотрудников в офисе и в то же время выполнять требования Роспотребнадзора в компании сочли невозможным. «Во время эпидемии невозможно измерение температуры тела каждому сотруднику без очередей и близкого контакта, непонятно, как безопасно организовать питание, а также как нам проводить так необходимые в нашей работе стендапы, демо, ретро, груминги с соблюдением социальной дистанции», — пояснила Шевченко.
Продолжить работу в удаленном режиме до 1 сентября 2020 г. решили также в компании Авито. «Это позволит нам минимизировать риски для здоровья каждого из сотрудников и их близких», — сообщили «Ведомостям» в пресс-службе.
До 30 июня продлили дистанционный режим работы в главном офисе компании «Норникель» в Москве. Компания также решила продлить карантинные меры для сотрудников в Норильске в Красноярском крае и на Кольской горно-металлургической компании в Мурманской области. Возвращающиеся из отпуска в период с 1 июня по 1 октября 2020 г. сотрудники будут обязаны самоизолироваться на 14 суток. Этим сотрудникам компании и ее дочерних обществ руководство обещает выплачивать средний заработок.
Возможность и целесообразность дальнейшего сохранения части сотрудников на дистанционной работе сейчас оценивают в «Фосагро», сообщил «Ведомостям» представитель компании. За последние два месяца свыше 3500 человек из более 17 000 сотрудников справлялись со своими обязанностями в удаленном режиме работы без снижения эффективности, отметил он.
В «Уралхиме», напротив, уже начали возвращать сотрудников в офис — в московском офисе сегодня очно работают около 30% персонала, в июне это число планируют увеличить до 50-75%, рассказал «Ведомостям» представитель компании. По его словам, это позволит оптимально обеспечить динамику развития компании с соблюдением строгих мер безопасности. Представитель UC Rusal рассказал «Ведомостям», что часть сотрудников в некоторых регионах возможно вернется к работе в офисе в ближайшие недели. Компания внимательно следит за эпидемиологической ситуацией в каждом из регионов присутствия, отметил он. В «Северстали» сообщили «Ведомостям», что пока не приняли решение по датам выхода сотрудников в офис, но сейчас прорабатывают поэтапный план выхода работников с карантина и обеспечения мер их безопасности на рабочем месте.
Прорабатывают разные сценарии постепенного возвращения сотрудников в офис также в «Яндексе». Представитель «Яндекса» сообщил «Ведомостям», что компания следит за обстановкой во всех регионах своего присутствия. Представитель Rambler не смог раскрыть планы компании по выходу сотрудников на работу.
График работы московского завод Renault в июне будет зависеть от решения правительства и рекомендаций Роспотребнадзора, рассказал представитель завода «Ведомостям». Завод возобновил работу с 27 апреля с соблюдением всех требований ведомства, количество сотрудников в офисе ограничено до необходимого минимума, отметил он.
С 30 марта по 11 мая в России действовал единый режим нерабочих дней. С 12 мая регионы получили право постепенно снимать ограничительные меры. В Москве режим самоизоляции официально действует до конца мая. Мэр столицы Сергей Собянин 22 мая заявил о необходимости продлить в городе режим самоизоляции, обязательное ношение масок и передвижение по пропускам. 27 мая Роспотребнадзор объявил о готовности Москвы ко второму этапу снятия ограничений.
В подготовке статьи участвовали Полина Трифонова, Ксения Болецкая, Мария Истомина и Анна Михеева