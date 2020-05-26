Mail.ru Group оставила сотрудников на удаленной работе до сентября
Российские интернет-компании одними из первых в России отправили сотрудников работать домой после начала эпидемии коронавируса. Mail.ru Group эффективно работает в таком режиме, говорил позднее гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев, холдинг думает о том, чтобы часть его сотрудников постоянно работали удаленно.
Представитель «Яндекса» сообщил «Ведомостям», что компания следим за обстановкой во всех регионах своего присутствия: «Специальная команда прорабатывает разные сценарии постепенного выхода сотрудников».
Официально режим самоизоляции в стране был введен в конце марта.
Президент России Владимир Путин недавно сообщил, что регионы могут постепенно отменять ограничительные меры. Режим самоизоляции в Москве официально действует до конца мая, будет ли он продлен или существенно смягчен – неизвестно.
Некоторые российские компании уже объявили, что их сотрудники могут остаться дома до конца июня. Mail.ru Group – первая компания, которая публично заявила о продлении удаленного режима на все лето.
Часть глобальных интернет-компаний также пока решили не возвращать сотрудников, а Twitter даже объявил, что любой из его сотрудников всегда сможет работать удаленно.