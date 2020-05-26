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Mail.ru Group оставила сотрудников на удаленной работе до сентября

Ведомости

Сотрудники Mail.ru Group продолжат работать в удаленном режиме до 1 сентября, сообщил на своей странице в Facebook вице-президент по коммуникациям интернет-холдинга Очир Манджиков.

Российские интернет-компании одними из первых в России отправили сотрудников работать домой после начала эпидемии коронавируса. Mail.ru Group эффективно работает в таком режиме, говорил позднее гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев, холдинг думает о том, чтобы часть его сотрудников постоянно работали удаленно.

Представитель «Яндекса» сообщил «Ведомостям», что компания следим за обстановкой во всех регионах своего присутствия: «Специальная команда прорабатывает разные сценарии постепенного выхода сотрудников». 

Официально режим самоизоляции в стране был введен в конце марта.

Президент России Владимир Путин недавно сообщил, что регионы могут постепенно отменять ограничительные меры. Режим самоизоляции в Москве официально действует до конца мая, будет ли он продлен или существенно смягчен – неизвестно.  

Некоторые российские компании уже объявили, что их сотрудники могут остаться дома до конца июня. Mail.ru Group – первая компания, которая публично заявила о продлении удаленного режима на все лето.

Часть глобальных интернет-компаний также пока решили не возвращать сотрудников, а Twitter даже объявил, что любой из его сотрудников всегда сможет работать удаленно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных