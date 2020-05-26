Mail.ru Group оставила сотрудников на удаленной работе до сентября

Российские интернет-компании одними из первых в России отправили сотрудников работать домой после начала эпидемии коронавируса. Mail.ru Group эффективно работает в таком режиме, говорил позднее гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев, холдинг думает о том, чтобы часть его сотрудников постоянно работали удаленно.