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Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Столица готова сразу ко второму этапу отмены карантина
Артем Гирш
Alexander Zemlianichenko / AP

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы. По ее словам, индекс распространения COVID-19 в городе составляет 0,85. 

Это один из трех показателей, свидетельствующих о готовности или неготовности региона выйти из режима самоизоляции. Также учитываются количество свободных коек в медицинский учреждениях и тестирование населения на инфекцию. «Если смотреть по этим трем показателям, то Москва готова к первому и в принципе готова ко второму этапу снятия ограничений»,- сказала Андреева.

В целом распространение коронавируса в Москве «плавно снижается», отметила Андреева. При этом власти не «испытывают никакой эйфории» по поводу снижения распространения инфекции, так как показатели прироста инфекции стабильные, а их пик был в конце апреля и начале мая. При этом ведомство рассчитывает вскоре разрешить москвичам прогулки и возобновить работу сферы услуг.

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«Мы рассчитываем, что если все будет так, как сегодня по снижению темпов прироста и общего количества заболеваний, мы сможем перейти к этапу выхода на открытие объектов и, может быть, все-таки разрешить прогулки и выход на свежий воздух для детей и пожилых людей», — отметила Андреева.

В начале мая Роспотребнадзор назвал три этапа снятия ограничений из-за коронавируса. Первый этап в столице начался 25 мая. В городе открылись многофункциональные центры «Мои документы» и частично начал работать каршеринг (доступна долгосрочная аренда автомобилей на пять – семь дней).

Ранее заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о следующем этапе снятия ограничений. По его словам, нужно открывать непродовольственную торговлю, затем сферу бытовых услуг. С 12 мая в Москве возобновилась работа строек и промышленных предприятий. Их сотрудники на рабочих местах обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных