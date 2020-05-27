Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограниченийСтолица готова сразу ко второму этапу отмены карантина
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы. По ее словам, индекс распространения COVID-19 в городе составляет 0,85.
Это один из трех показателей, свидетельствующих о готовности или неготовности региона выйти из режима самоизоляции. Также учитываются количество свободных коек в медицинский учреждениях и тестирование населения на инфекцию. «Если смотреть по этим трем показателям, то Москва готова к первому и в принципе готова ко второму этапу снятия ограничений»,- сказала Андреева.
В целом распространение коронавируса в Москве «плавно снижается», отметила Андреева. При этом власти не «испытывают никакой эйфории» по поводу снижения распространения инфекции, так как показатели прироста инфекции стабильные, а их пик был в конце апреля и начале мая. При этом ведомство рассчитывает вскоре разрешить москвичам прогулки и возобновить работу сферы услуг.
«Мы рассчитываем, что если все будет так, как сегодня по снижению темпов прироста и общего количества заболеваний, мы сможем перейти к этапу выхода на открытие объектов и, может быть, все-таки разрешить прогулки и выход на свежий воздух для детей и пожилых людей», — отметила Андреева.
В начале мая Роспотребнадзор назвал три этапа снятия ограничений из-за коронавируса. Первый этап в столице начался 25 мая. В городе открылись многофункциональные центры «Мои документы» и частично начал работать каршеринг (доступна долгосрочная аренда автомобилей на пять – семь дней).
Ранее заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о следующем этапе снятия ограничений. По его словам, нужно открывать непродовольственную торговлю, затем сферу бытовых услуг. С 12 мая в Москве возобновилась работа строек и промышленных предприятий. Их сотрудники на рабочих местах обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить маски.