Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

«Мы рассчитываем, что если все будет так, как сегодня по снижению темпов прироста и общего количества заболеваний, мы сможем перейти к этапу выхода на открытие объектов и, может быть, все-таки разрешить прогулки и выход на свежий воздух для детей и пожилых людей», — отметила Андреева.