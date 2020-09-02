Почему службы занятости плохо помогают найти работу

Почему службы занятости плохо помогают найти работуИ кто больше в этом виновен — сами безработные, службы занятости или работодатели
В феврале 2020 г. на учете в службах занятости стояло около 730 000 человек, а в конце августа уже 3,6 млн человек. Но приходят люди в основном не за помощью в трудоустройстве, а за пособиями, тем более что суммы выплат в пандемию заметно выросли.
В начале августа портал поиска работы HeadHunter спросил у 4482 соискателей, имеющих работу или безработных сейчас, становились ли они когда-либо на учет в государственной службе занятости и получали ли пособие по безработице. В момент опроса работали 1330 респондентов, а 3152 не имели работы. Шире всего в выборке были представлены кандидаты без опыта работы, специалисты по продажам, административный персонал, специалисты из отраслей IT, интернет- и телекоммуникаций, а также бухгалтеры и финансисты.
Среди не работающих в момент опроса соискателей 57% потеряли работу в этом году. В 2020 г. на учет встали 37% безработных респондентов.
80% вставших на учет в 2020 г. оформили пособие по безработице. И лишь 6% соискателей, обратившихся в службу занятости, по данным HeadHunter, нашли таким образом работу. Почему так мало?