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Почему службы занятости плохо помогают найти работу

И кто больше в этом виновен — сами безработные, службы занятости или работодатели
Юлиана Петрова Мария Подцероб
Максим Стулов / Ведомости

В феврале 2020 г. на учете в службах занятости стояло около 730 000 человек, а в конце августа уже 3,6 млн человек. Но приходят люди в основном не за помощью в трудоустройстве, а за пособиями, тем более что суммы выплат в пандемию заметно выросли. 

В начале августа портал поиска работы HeadHunter спросил у 4482 соискателей, имеющих работу или безработных сейчас, становились ли они когда-либо на учет в государственной службе занятости и получали ли пособие по безработице. В момент опроса работали 1330 респондентов, а 3152 не имели работы. Шире всего в выборке были представлены кандидаты без опыта работы, специалисты по продажам, административный персонал, специалисты из отраслей IT, интернет- и телекоммуникаций, а также бухгалтеры и финансисты.

Среди не работающих в момент опроса соискателей 57% потеряли работу в этом году. В 2020 г. на учет встали 37% безработных респондентов.

80% вставших на учет в 2020 г. оформили пособие по безработице. И лишь 6% соискателей, обратившихся в службу занятости, по данным HeadHunter, нашли таким образом работу. Почему так мало?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных