Роструд создаст умную систему трудоустройства

Александр Сидоров, руководитель направления анализа данных hh.ru, говорит, что у HeadHunter есть похожий сервис «Нева», который в течение 5 минут по файлам cookies определяет поведение неавторизованных соискателей и соискателей без резюме и рекомендует вакансии. «Нева» была разработана за шесть месяцев и запущена в эксплуатацию летом 2019 г. Один только эксперимент с ранжированием вакансий по доле откликов (сначала показываются те, на которые было больше всего откликов) принес дополнительно более 1600 полезных действий на сайте в день (заходов на страницу регистрации и просмотров контактов), рассказал Сидоров.