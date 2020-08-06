Роструд создаст умную систему трудоустройства

Роструд создаст умную систему трудоустройстваБудет ли она полезна работникам и работодателям
Ведомство намерено создать на основе общероссийской базы вакансий «Работа в России» умный рекомендательный сервис с использованием искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения. Бюджет – 147,5 млн руб. в 2021 г. Это следует из материалов, недавно направленных ведомством в Минкомсвязи. Их подлинность подтвердил федеральный чиновник. Сервис будет предлагать соискателям подходящие вакансии, а службам занятости и работодателям – подходящих кандидатов.
Роструд предлагает включить эту разработку в паспорт федерального проекта «Искусственный интеллект». Минкомсвязи формирует паспорт проекта «Искусственный интеллект» и занимается инвентаризацией ведомственных проектов по внедрению ИИ, отметил представитель министерства. Нужна объективная картина готовности ведомств и отраслей к внедрению ИИ, пояснил он.
Рекомендательный сервис – только часть многофункциональной платформы «Работа в России», на которую в 2019–2024 гг. планируется потратить 831 млн руб. (по проекту «Цифровое государственное управление», входящему в «Цифровую экономику»). На платформе будут и справочники компетенций, и функции оценки квалификаций, и запись на стажировки, и т. п. Предполагается, что к началу 2025 г. платформой будет пользоваться 4,5 млн человек.
Александр Сидоров, руководитель направления анализа данных hh.ru, говорит, что у HeadHunter есть похожий сервис «Нева», который в течение 5 минут по файлам cookies определяет поведение неавторизованных соискателей и соискателей без резюме и рекомендует вакансии. «Нева» была разработана за шесть месяцев и запущена в эксплуатацию летом 2019 г. Один только эксперимент с ранжированием вакансий по доле откликов (сначала показываются те, на которые было больше всего откликов) принес дополнительно более 1600 полезных действий на сайте в день (заходов на страницу регистрации и просмотров контактов), рассказал Сидоров.
Но представитель HeadHunter указывает, что для настройки системы и повышения точности рекомендаций нужен массив данных о пользовательском поведении и результатах поисковой выдачи. Роструд прежде не занимался мониторингом трудоустройства с помощью «Работы в России». Но представитель ведомства уверяет, что Роструд уже собирает обратную связь – по откликам соискателей и приглашениям работодателей, фактам нахождения работы или подбора работников на портале (работодатели и соискатели сообщают об этом при снятии вакансии или резюме).
Андрей Крылов, основатель компании – разработчика ПО для рекрутинга Skillaz, говорит, что самое трудное в разработке рекомендательной системы – не придумать алгоритм (они уже существуют), а привести существующую базу данных к виду, который этот алгоритм сможет обработать.
Представитель Роструда подтверждает, что ведомство и будет заниматься на первом этапе подготовкой и сопоставлением данных резюме и вакансий.
«Работа в России» (trudvsem.ru) была создана в 2009 г. На 5 августа 2020 г. на портале было представлено 2,97 млн резюме и 459 400 вакансий на 1,42 млн рабочих мест. Трафик «Работы в России» вырос во время пандемии, когда через портал стало возможно оформлять пособие по безработице. По статистике SimilarWeb, в июле сайт посетило 9,3 млн человек, это в 3,5 раза больше, чем в марте (2,5 млн). Почти 48% трафика сейчас приходит с портала госуслуг.
Рустам Барноходжаев, эксперт департамента рекрутинга компании Unity, считает, что рекомендательная система, задуманная Рострудом, может быть эффективна только в секторе низовых позиций. По его словам, чем выше должность, тем значимее личностные качества кандидата, которые могут быть оценены работодателем только при личной встрече. На низовых должностях личностные качества отходят на второй план, а решение о найме в основном принимается по формальным признакам. Жанна Волкова, директор по маркетингу Kelly Services, говорит, что идея создания всеобщего рекомендательного портала на базе платформы «Работа в России» отличная, но недостаточно кандидатов и работодателей. Нужно хотя бы 15 млн вакансий и 20 млн кандидатов.
По мнению Барноходжаева, привлечение участников на платформу сдерживают регистрационные и административные сложности. К примеру, работник не сможет разместить резюме, не имея учетной записи на портале госуслуг, а работодателя еще надо убедить, что ему будет выгодно пользоваться системой, поясняет Барноходжаев.
По данным Роструда, сейчас на портале 800 000 работодателей – в 7 раз больше по сравнению с 2018 г.
Волкова сомневается, что сервис заменит живого специалиста по подбору. Мало найти кандидата – его еще надо и уговорить выйти на работу, особенно если речь идет о позициях начального уровня. Основной упор государство делает на трудоустройство бедных слоев населения, а им предлагают не слишком привлекательные вакансии курьеров, грузчиков, водителей, операторов линий, сотрудников колл-центров, сотрудников супермаркетов и т. д. Людям приходится объяснять, что вакансия неплохая, уговаривать кандидатов приходить на интервью. Многие безработные не видят смысла идти на низкооплачиваемую работу, предпочитая сидеть дома за счет родственников. И рекрутерам приходится звонить родственникам, чтобы вместе убедить кандидата все-таки выйти на работу. Автоматические сервисы не справятся с такой задачей, считает Волкова.