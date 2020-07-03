За время кризиса в России уволен каждый пятый

Согласно данным Минтруда, который ссылается на информацию, представленную работодателями в Пенсионный фонд России, с 1 апреля по 20 июня в России уволено более 3,5 млн человек. Больше всего уволенных в Москве (585 800 человек), Санкт-Петербурге (256 300) и Московской области (186 400). «В среднем под сокращение попало около 20% персонала в компаниях», – отмечает директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru Наталья Данина. Причем, указывает она, в отличие от предыдущих экономических кризисов большинство компаний пытались максимально сохранить персонал и предпочитали использовать «зарплатный маневр» вместо увольнений. «Зарплаты сотрудникам с начала текущего кризиса сократили 56% опрошенных нами компаний, в среднем фонд оплаты труда уменьшился на 28%», – отмечает Данина.