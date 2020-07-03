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За время кризиса в России уволен каждый пятый

А количество жалоб в трудовую инспекцию выросло вдвое
Екатерина Шохина
Евгений Разумный / Ведомости

В этом июне в трудовую инспекцию было подано почти вдвое больше жалоб, чем год назад, – 7000 против 3700. Такую статистику приводит Роструд.

По данным сервиса «онлайнинспекция.рф», более трети жалоб (32%) связано с увольнениями. Как поясняют в Роструде, речь идет о незаконных увольнениях, невыплатах расчета, невыдаче работодателем сотруднику трудовой книжки. На втором месте проблемы с зарплатами: на их задержку или неполные выплаты пожаловались 30% тех, кто обратился в трудовую инспекцию. Далее следуют споры по больничным листам, отпускам, изменениям условий труда и рабочего времени, временным отстранениям от работы, проблемам с регистрацией на бирже труда.

При этом, подчеркивает Роструд, в июне количество жалоб в трудовую инспекцию снизилось на треть по сравнению с маем. То есть ситуация постепенно нормализуется.

Эксперты считают, что статистика обращений в трудовую инспекцию вполне отражает текущую ситуацию на рынке труда. Увольнения и сокращения зарплат едва ли не самый распространенный ответ работодателей на проблемы, связанные с пандемией коронавируса.

Согласно данным Минтруда, который ссылается на информацию, представленную работодателями в Пенсионный фонд России, с 1 апреля по 20 июня в России уволено более 3,5 млн человек. Больше всего уволенных в Москве (585 800 человек), Санкт-Петербурге (256 300) и Московской области (186 400). «В среднем под сокращение попало около 20% персонала в компаниях», – отмечает директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru Наталья Данина. Причем, указывает она, в отличие от предыдущих экономических кризисов большинство компаний пытались максимально сохранить персонал и предпочитали использовать «зарплатный маневр» вместо увольнений. «Зарплаты сотрудникам с начала текущего кризиса сократили 56% опрошенных нами компаний, в среднем фонд оплаты труда уменьшился на 28%», – отмечает Данина.

Чаще всего зарплату сокращали в небольших компаниях в Москве (29%), Петербурге, Северо-Западном федеральном округе (26%) и Приволжском федеральном округе (24%).

Относительно ближайших тенденций на рынке труда у экспертов нет единого мнения. По оценкам hh.ru, компаний, которые планируют не уменьшать, а, наоборот, увеличивать штат, становится все больше: в апреле таких было 3%, сейчас – 14%. «Те, кто планирует сокращение персонала в ближайшие месяцы, говорят об уменьшении численности в среднем на 16%. А те, кто планирует увеличение, полагают, что штат вырастет в среднем на 10%», – уточняет Данина.

Проректор по стратегическому развитию Российской экономической школы Максим Буев считает, что в ближайшие месяцы ситуация с безработицей в некоторых секторах экономики может ухудшиться. По его оценкам, массовых увольнений стоит ожидать в небольших компаниях общепита и сферы услуг, которые не смогут удержаться на рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных