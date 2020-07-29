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Бизнес пожаловался в Минтруд на штрафы из-за найма самозанятых

Контролирующие органы штрафуют компании за «скрытые трудовые отношения», сообщили в «Опоре России»
Татьяна Морозова
Евгений Разумный / Ведомости

Общественная организация «Опора России», представляющая интересы малого и среднего бизнеса, обратилась к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с жалобой на правоприменительную практику при привлечении к работе самозанятых. Копия письма, подписанная президентом организации Александром Калининым, есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердили в пресс-службе. 

В письме Калинин отметил, что с 2019 г. в России появилась возможность работать с физическими лицами, зарегистрированными в качестве самозанятых. Они уплачивают налоги самостоятельно.

«Однако в процессе проверок сотрудники контролирующих органов зачастую квалифицируют подобные отношения как трудовые, со всеми вытекающими последствиями (штраф, возложение обязанности оформить отношения должным образом). В основном при оценке ситуации идет указание на периодичность выплаты "зарплаты", в отдельных случаях ‒ что заказчик является единственным у самозанятого гражданина», ‒ говорится в письме. 

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В «Опоре России» отметили, что данные факты могут свидетельствовать о нарушении трудового законодательства, но не всегда, так как «законодательством не предусмотрены ограничение по количеству заказчиков у самозанятого лица и порядок расчета с ним». 

Именно жалоба от физического лица, а не инициатива контролирующих органов может быть причиной переквалификации отношений с самозанятым в трудовые, считают в организации. В связи с этим  «Опора России» просит провести совместное обсуждение данного вопроса с ФНС, Минтрудом и Рострудом. 

С 1 июля режим самозанятых граждан был распространен на всю страну. По данным Минфина, в июле число зарегистрированных самозанятых превысило 700 000 человек. По оценке ФНС, 50% всех самозанятых получают платежи от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП).

После публикации материала в пресс-службе Минтруда сообщили «Ведомостям», что письмо поступило в министерство, оно будет рассмотрено «в установленном порядке».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных