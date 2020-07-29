Бизнес пожаловался в Минтруд на штрафы из-за найма самозанятых

Бизнес пожаловался в Минтруд на штрафы из-за найма самозанятыхКонтролирующие органы штрафуют компании за «скрытые трудовые отношения», сообщили в «Опоре России»
Общественная организация «Опора России», представляющая интересы малого и среднего бизнеса, обратилась к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с жалобой на правоприменительную практику при привлечении к работе самозанятых. Копия письма, подписанная президентом организации Александром Калининым, есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердили в пресс-службе.
В письме Калинин отметил, что с 2019 г. в России появилась возможность работать с физическими лицами, зарегистрированными в качестве самозанятых. Они уплачивают налоги самостоятельно.
«Однако в процессе проверок сотрудники контролирующих органов зачастую квалифицируют подобные отношения как трудовые, со всеми вытекающими последствиями (штраф, возложение обязанности оформить отношения должным образом). В основном при оценке ситуации идет указание на периодичность выплаты "зарплаты", в отдельных случаях ‒ что заказчик является единственным у самозанятого гражданина», ‒ говорится в письме.
В «Опоре России» отметили, что данные факты могут свидетельствовать о нарушении трудового законодательства, но не всегда, так как «законодательством не предусмотрены ограничение по количеству заказчиков у самозанятого лица и порядок расчета с ним».
Именно жалоба от физического лица, а не инициатива контролирующих органов может быть причиной переквалификации отношений с самозанятым в трудовые, считают в организации. В связи с этим «Опора России» просит провести совместное обсуждение данного вопроса с ФНС, Минтрудом и Рострудом.
С 1 июля режим самозанятых граждан был распространен на всю страну. По данным Минфина, в июле число зарегистрированных самозанятых превысило 700 000 человек. По оценке ФНС, 50% всех самозанятых получают платежи от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП).
После публикации материала в пресс-службе Минтруда сообщили «Ведомостям», что письмо поступило в министерство, оно будет рассмотрено «в установленном порядке».