Мишустин отменит любимый налог малых компаний

Инициатором отмены льготного режима был Минфин, по мнению которого предприниматели часто использовали его для ухода от налогов. Да и после повсеместного внедрения онлайн-касс необходимость в нем у государства отпала – обороты почти всех компаний теперь открыты для налоговой службы. Однако деловые сообщества не раз поднимали вопрос о продлении действия вмененки или хотя бы установления переходного периода, чтобы предприниматели смогли адаптироваться, а их бизнес избежал шоков от неизбежного увеличения налоговой нагрузки. Однако правительство не готово к компромиссам. «У нас есть патентная система налогообложения, самозанятые, упрощенная система налогообложения – 6% с доходов либо 15% с доходов минус расходы, – перечисляет возможные альтернативы вмененке Мишустин. – Плюс переходный период, который на сегодняшний день дает возможность компаниям при переходе на упрощенную систему увеличить оборот до 200 млн при ставке налога 8 и 20% соответственно».