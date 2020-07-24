Мишустин отменит любимый налог малых компаний

Мишустин отменит любимый налог малых компанийТаких льготных условий, как на вмененке, у малого бизнеса уже не будет
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) будет отменен со следующего года, подтвердил в ходе своего отчета Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин. Даже несмотря на то, что он чрезвычайно популярен у представителей малого и микробизнеса. По словам премьера, в прошлом году его применяли почти 2 млн юрлиц. И большой пользы бюджету это не принесло.
«Если мы возьмем с вами всех, кто его применял за период 2019 г., то совокупно 2,2 млн компаний, работающих на режиме упрощенной системы налогообложения, заплатили налогов на 422 млрд руб., – рассказал Мишустин. – А 2 млн, чуть-чуть меньше, налогоплательщиков, которые применяли ЕНВД, заплатили 65 млрд руб., т. е. в 7 раз меньше». При этом глава правительства отметил, что «общая совокупная налоговая нагрузка средней компании, работающей на ЕНВД, – 0,8%».
Вмененный доход определяется как процент от предполагаемой суммы прибыли предприятия. Сейчас ставка налога – 15%. Но сумму налога можно уменьшить на страховые взносы, что позволяет кардинально снизить фискальную нагрузку. Этот льготный налоговый режим был введен в 1998 г. для тех видов деятельности, проверить и контролировать которые тогда было затруднительно.
Сейчас ЕНВД широко применяют в основном компании торговли и услуг: небольшие магазины и торговля с рук, оказание бытовых и ветеринарных услуг, перевозка пассажиров, работа стоянок и т. д. Там он заменяет налог на прибыль, имущество и НДС. С 2013 г. налог стал необязательным и уже отменен, например, в Москве. Прекращение действия ЕНВД на всей территории России планируется с 1 января 2021 г.
Инициатором отмены льготного режима был Минфин, по мнению которого предприниматели часто использовали его для ухода от налогов. Да и после повсеместного внедрения онлайн-касс необходимость в нем у государства отпала – обороты почти всех компаний теперь открыты для налоговой службы. Однако деловые сообщества не раз поднимали вопрос о продлении действия вмененки или хотя бы установления переходного периода, чтобы предприниматели смогли адаптироваться, а их бизнес избежал шоков от неизбежного увеличения налоговой нагрузки. Однако правительство не готово к компромиссам. «У нас есть патентная система налогообложения, самозанятые, упрощенная система налогообложения – 6% с доходов либо 15% с доходов минус расходы, – перечисляет возможные альтернативы вмененке Мишустин. – Плюс переходный период, который на сегодняшний день дает возможность компаниям при переходе на упрощенную систему увеличить оборот до 200 млн при ставке налога 8 и 20% соответственно».
Однако эксперты отмечают, что полноценной альтернативы вмененке сегодня не существует. «Если правительство не предложит в рамках других налоговых режимов какие-то дополнительные льготы, до половины всех предприятий, которые сейчас на ЕНВД, могут прекратить свое существование», – предупреждает доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов. «При этом какая-то часть из них уйдет в тень», – считает председатель Московского областного регионального отделения «Деловой России» Сергей Демин.
Власть в ряде регионов уже изучает возможности дополнительной поддержки малого бизнеса после отмены вмененки, рассказал глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин. «ЕНВД среди специальных режимов налогообложения занимает 2-е место по объему налоговых поступлений в региональные бюджеты, поэтому власти на местах очень заинтересованы в сохранении бизнеса», – пояснил он.
Но поддержка региональных властей – это лишь точечные меры, отмечает глава ТПП. «Снять нервозность в предпринимательской среде могло бы федеральное правительство, установив для малых и средних предприятий постоянно действующие льготы, которые компенсировали бы бизнесу потери от упразднения ЕНВД», – считает Катырин.