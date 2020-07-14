«Вмененка» для олигархов

До конца июля правительство должно разработать законопроект о фиксированном налоге на зарубежные доходы россиян. Как отмечал Владимир Путин в обращении к нации 23 июня, сейчас российские налоговые резиденты – владельцы зарубежных активов платят налог на полученный доход от деятельности так называемых контролируемых иностранных компаний по достаточно сложной, громоздкой и запутанной схеме. «Предлагаю ее кардинально упростить, предоставить право уплачивать фиксированную налоговую сумму – 5 млн руб. в год – без дополнительной отчетности. Таким образом, мы дадим стимул к развитию современного, ответственного бизнеса, причем именно в российской юрисдикции», – пояснил президент.