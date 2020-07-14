«Вмененка» для олигархов

«Вмененка» для олигарховФиксированный платеж для россиян, ведущих бизнес за рубежом, – подарок олигархам. Доходы бюджета и инвестиции в российскую экономику от этого не возрастут
До конца июля правительство должно разработать законопроект о фиксированном налоге на зарубежные доходы россиян. Как отмечал Владимир Путин в обращении к нации 23 июня, сейчас российские налоговые резиденты – владельцы зарубежных активов платят налог на полученный доход от деятельности так называемых контролируемых иностранных компаний по достаточно сложной, громоздкой и запутанной схеме. «Предлагаю ее кардинально упростить, предоставить право уплачивать фиксированную налоговую сумму – 5 млн руб. в год – без дополнительной отчетности. Таким образом, мы дадим стимул к развитию современного, ответственного бизнеса, причем именно в российской юрисдикции», – пояснил президент.
Сейчас физические лица – налоговые резиденты РФ обязаны уплачивать в России налог со всего дохода, полученного в других странах. «Для большинства типов дохода ставка налога составляет 13%, для некоторых – 35%», – отмечает адвокат Forward Legal Григорий Нистратов. Таким образом, получается, что фиксированный платеж снизит налоговую нагрузку для большинства граждан, получающих доход из-за рубежа свыше 38,46 млн руб. в год, так как он будет меньше 13% налога.