Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика Эксклюзивно по подписке

«Вмененка» для олигархов

Фиксированный платеж для россиян, ведущих бизнес за рубежом, – подарок олигархам. Доходы бюджета и инвестиции в российскую экономику от этого не возрастут
Екатерина Шохина
Максим Стулов / Ведомости

До конца июля правительство должно разработать законопроект о фиксированном налоге на зарубежные доходы россиян. Как отмечал Владимир Путин в обращении к нации 23 июня, сейчас российские налоговые резиденты – владельцы зарубежных активов платят налог на полученный доход от деятельности так называемых контролируемых иностранных компаний по достаточно сложной, громоздкой и запутанной схеме. «Предлагаю ее кардинально упростить, предоставить право уплачивать фиксированную налоговую сумму – 5 млн руб. в год – без дополнительной отчетности. Таким образом, мы дадим стимул к развитию современного, ответственного бизнеса, причем именно в российской юрисдикции», – пояснил президент.

Сейчас физические лица – налоговые резиденты РФ обязаны уплачивать в России налог со всего дохода, полученного в других странах. «Для большинства типов дохода ставка налога составляет 13%, для некоторых – 35%», – отмечает адвокат Forward Legal Григорий Нистратов. Таким образом, получается, что фиксированный платеж снизит налоговую нагрузку для большинства граждан, получающих доход из-за рубежа свыше 38,46 млн руб. в год, так как он будет меньше 13% налога.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных