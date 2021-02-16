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Что делать, если работа кажется вам бессмысленной

Как снова найти в ней смысл
Ребекка Найт
Варвара Гранкова

Большинство из нас хотят работать на значимой работе: мы хотим, чтобы она меняла жизнь других людей к лучшему и была вкладом в общественное благо.

Но во времена, когда мир будто охвачен огнем, изо дня в день находить смысл в работе может быть проблематично. Вы можете задаваться вопросом: зачем это все? Как избавиться от негативных мыслей и что сделать, чтобы изменить взгляд на работу, сделать ее более значимой?

Когда есть профессиональная цель и понимание своего места в жизни, «появляется смысл и мотивация», говорит Хатидже Неджла Келеш, профессор факультета организационного менеджмента Университета Бахчешехир в Стамбуле: «Ничто не придает вам больше энергии, чем четкая цель». Без нее «сложно себя заставить даже встать утром с постели».

К счастью, чтобы снова заинтересоваться своей работой и напомнить себе, «кто вы и почему занимаетесь этим», не требуется широких жестов или долгого трудного пути, говорит Карен Диллон, написавшая в соавторстве с Клейтоном Кристенсеном и Джеймсом Олвортом бестселлер How Will You Measure Your Life? «Найти цель можно множеством различных способов», – говорит она. Вот несколько идей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных