Что делать, если работа кажется вам бессмысленной

Что делать, если работа кажется вам бессмысленнойКак снова найти в ней смысл
Большинство из нас хотят работать на значимой работе: мы хотим, чтобы она меняла жизнь других людей к лучшему и была вкладом в общественное благо.
Но во времена, когда мир будто охвачен огнем, изо дня в день находить смысл в работе может быть проблематично. Вы можете задаваться вопросом: зачем это все? Как избавиться от негативных мыслей и что сделать, чтобы изменить взгляд на работу, сделать ее более значимой?
Когда есть профессиональная цель и понимание своего места в жизни, «появляется смысл и мотивация», говорит Хатидже Неджла Келеш, профессор факультета организационного менеджмента Университета Бахчешехир в Стамбуле: «Ничто не придает вам больше энергии, чем четкая цель». Без нее «сложно себя заставить даже встать утром с постели».
К счастью, чтобы снова заинтересоваться своей работой и напомнить себе, «кто вы и почему занимаетесь этим», не требуется широких жестов или долгого трудного пути, говорит Карен Диллон, написавшая в соавторстве с Клейтоном Кристенсеном и Джеймсом Олвортом бестселлер How Will You Measure Your Life? «Найти цель можно множеством различных способов», – говорит она. Вот несколько идей.