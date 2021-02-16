Что делать, если работа кажется вам бессмысленной

Но во времена, когда мир будто охвачен огнем, изо дня в день находить смысл в работе может быть проблематично. Вы можете задаваться вопросом: зачем это все? Как избавиться от негативных мыслей и что сделать, чтобы изменить взгляд на работу, сделать ее более значимой?