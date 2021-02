Что делать, если работа кажется вам бессмысленной

К счастью, чтобы снова заинтересоваться своей работой и напомнить себе, «кто вы и почему занимаетесь этим», не требуется широких жестов или долгого трудного пути, говорит Карен Диллон, написавшая в соавторстве с Клейтоном Кристенсеном и Джеймсом Олвортом бестселлер How Will You Measure Your Life? «Найти цель можно множеством различных способов», – говорит она. Вот несколько идей.